Deutsche Bahn: Ukrainer dürfen kostenlos Fernzüge aus Polen nutzen

Menschen aus der Ukraine können ab sofort kostenlos die Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland bis Berlin nutzen. Sie müssten bei der Fahrkartenkontrolle lediglich ihren ukrainischen Pass oder Personalausweis vorzeigen, teilte die Deutsche Bahn am Sonntag mit.

Deutsche Bahn: „Flüchtenden die Weiterreise erleichtern“

Damit solle Flüchtenden die Weiterreise ab der Grenze erleichtert werden. „Die DB steht dazu in engem Austausch mit den Behörden und unseren Partnerbahnen in den Nachbarländern Polen, Tschechien und Österreich“, so der Konzern.

Es verkehren täglich bis zu sechs Eurocity-Fernzüge aus Polen nach Deutschland im Regelverkehr, alle über den Grenzübergang Frankfurt/Oder. Die Fernzüge kommen aus Warschau, Danzig, Przemysl an der Grenze zur Ukraine, Krakau, Wien und Breslau.

Auch die Bundesbahnen in Polen, Tschechien und der Slowakei ermöglichen ukrainischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern die kostenlose Fahrt mit Zügen im jeweiligen Land.

Erste Kriegsflüchtlinge kommen in Deutschland an

Die ersten Kriegsflüchtlinge sind bereits in Deutschland angekommen. Insgesamt sei eine Zahl im mittleren zweistelligen Bereich an der sächsisch-polnischen Grenze festgestellt worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntagmorgen in Pirna sagte. Der überwiegende Teil davon seien Staatsangehörige aus der Ukraine gewesen. Einige Geflüchtete seien in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht worden.

In Görlitz erwartet die Polizei für Montag deutlich mehr Menschen, die über die polnische Grenze nach Sachsen kommen. Daher werde an einem konkreten Plan gearbeitet, wohin diese Menschen gebracht werden könnten, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz.

Russische Truppen waren am Donnerstag in die Ukraine einmarschiert und rücken unter anderem auf die Hauptstadt Kiew vor. Seitdem sind viele Menschen aus der Ukraine etwa auf dem Weg nach Polen. Es wird erwartet, dass zahlreiche Ukrainer auch nach Deutschland kommen.

Linke, Grüne und die SPD in Sachsen hatten sich dafür ausgesprochen, Flüchtlinge aus der Ukraine unbürokratisch im Freistaat aufzunehmen und dafür Vorkehrungen zu treffen. Zahlreiche Städte und Landkreise hatten ihre Unterstützung angeboten und bereiten Notunterkünfte für vertriebene oder geflüchtete Menschen vor.