„Racist Fish“: Kleine Meerjungfrau in Kopenhagen beschmiert

Eines der schrägsten Restaurants in Europa: Das 40-Gänge-Menü im „Alchemist"

Es mag eines der avantgardistischsten Restaurants in Europa sein. Wer im “Alchemist” in Kopenhagen speist, bekommt skurrile Servier-Vorschläge geboten. Der dänische Koch Rasmus Munk setzt bei der Präsentation seiner Gericht auf alles, was ungewöhnlich ist - zum Beispiel Silikonschädel.