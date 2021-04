Doch noch kein Ostsee-Urlaub: Lübecker Bucht und Büsum verschieben Start der Modellprojekte

Anzeige

Vier Modellregionen wurden in Schleswig-Holstein ausgewählt, um unter strengen Corona-Auflagen Öffnungen für Hotels, Ferienwohnungen, Restaurants und Freizeiteinrichtungen zu testen. Doch während das Projekt in der Schlei-Region mit Eckernförde am nächsten Montag, 19. April, starten soll, kündigen zwei teilnehmende Regionen Verzögerungen an.

„Wir wollen das nicht übers Knie brechen“

An der Lübecker Bucht verschiebt sich die versuchsweise Wiedereröffnung von Restaurants, Ferienwohnungen und Freizeiteinrichtungen um mindestens eine Woche auf den 26. April, berichten die „Lübecker Nachrichten“. Hotels sollen erst am 3. Mai Gäste empfangen, für sie war ursprünglich eine Öffnung am 26. April geplant.

„Die Öffnung soll vernünftig laufen, wir wollen das nicht übers Knie brechen“, sagte der Timmendorfer Tourismuschef Joachim Nitz gegenüber den „Lübecker Nachrichten“. Es müsse während des Tourismustests gewährleistet sein, dass die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter funktioniert. Außerdem benötigten die 300 teilnehmenden Betriebe eine Ausnahmegenehmigung – auch das brauche Zeit. Die Öffnung sei zunächst nur unter Vorbehalt auf den 26. April festgesetzt worden, eine Entscheidung solle am 20. April fallen. Zur inneren Lübecker Bucht zählen die Orte Timmendorfer Strand, Niendorf, Scharbeutz, Sierksdorf, Neustadt, Pelzerhaken und Rettin.

Büsum verschiebt Start auf den 10. Mai

Auch in Büsum im Landkreis Dithmarschen wird der Start des Modellprojekts verschoben: Öffnungen soll es frühestens ab dem 10. Mai geben, berichtet der NDR. Als Grund werden die gestiegenen Corona-Zahlen genannt. Mittlerweile sei die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in kurzer Zeit im Kreis auf 68,3 gestiegen und drohe die Marke 70 zu übertreffen, sagte Olaf Raffel, Geschäftsführer des Tourismus Marketing der Gemeinde Büsum, der Deutschen Presse-Agentur. „Es wäre fatal, jetzt zu öffnen und schon in Kürze die Schotten wieder dichtmachen zu müssen.“

Sylt-Urlauber sollen ab Mai anreisen

Sylt hatte von vornherein einen späteren Start angekündigt: Urlauber müssen sich noch bis zum 1. Mai gedulden, dann soll im Kreis Nordfriesland die Saison eröffnet werden.