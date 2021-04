Kaum noch Buchungen: Viele Hotels auf Mallorca schließen wieder

Anzeige

Anzeige

Rund 40.000 deutsche Urlauber haben über Ostern auf Mallorca die Sonne genossen – nun ist aber der kurze Urlaubsboom vorbei und die Nachfrage wieder eingebrochen. Viele Hoteliers berichten sogar von einem fast kompletten Buchungsstopp, berichtet die „Mallorca Zeitung“. Daher müssen etliche Hotels wieder schließen.

52 Hotels hätten laut dem mallorquinischen Hoteliersverband FEHM für die Osterfeiertage geöffnet, 18 Häuser seien nun wieder dicht. Darunter das Steigenberger Hotel & Resort in Camp de Mar. „Eine Belegung von 10 bis 15 Prozent ist wirtschaftlich nicht tragbar“, wird dessen Leiterin Britta Beringer zitiert. Die Betreiber hoffen nun, das Haus am 10. Mai wieder öffnen zu können, wenn Christi Himmelfahrt ansteht.

91 Hotels auf Mallorca wollen nicht erneut schließen

Insgesamt 91 Hotels auf Mallorca hätten sich hingegen gegen die erneute Schließung entschieden. Einige davon seien kleinere Familienhotels, die ohnehin den gesamten Winter über geöffnet waren. Aber auch mehrere Häuser großer Ketten wollen trotz des „fast kompletten Stillstands“ nicht wieder die Segel streichen, Iberostar und Allsun beispielsweise. An der Playa de Palma ist die Kette HM am 15. April sogar mit zwei Hotels in die Saison gestartet.

Anzeige

Eine Buchungsflaute nach den Osterferien sei zwar auch in den vergangenen Jahren immer zu spüren gewesen. Doch in diesem Jahr könnte auch die Kritik vieler deutscher Politiker und Meinungsmacher, die Reisen nach Mallorca ablehnten, dazu beigetragen haben. Die Debatte um Mallorca-Urlaub sorgte einer Analyse des Marktforschungsinstituts Travel Data + Analytics zufolge für eine Trendumkehr der Buchungen, wodurch diese in der Woche vor Ostern massiv eingebrochen seien. Im Kontrast dazu steht der Buchungsansturm kurz nachdem Mallorca von der Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) als Risikogebiet gestrichen wurde.