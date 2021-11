Wüstenstaat Katar will Zahl an Reisenden bis 2030 verdreifachen

Anzeige

Der arabische Wüstenstaat Katar will mit der Fußball-WM im kommenden Jahr nicht nur internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern auch möglichst viele Touristinnen und Touristen ins Land locken. Und auch darüber hinaus hat das Emirat bezüglich des Tourismus große Ziele.

Wie aus der „Quatar Tourism Strategy 2030″ hervorgeht, will Katar seine Touristenzahl bis 2030 auf etwa sechs Millionen verdreifachen. 70 Prozent der Urlauberinnen und Urlauber sollen dann aus Ländern einreisen, die nicht zu den Golfstaaten gehören – aktuell sind es nur etwa 30 Prozent.

Mehr als hundert neue Unterkünfte für 2022 geplant

Und damit Katar seine Tourismus-Ziele auch wirklich erreicht, hat das Land eine internationale Werbekampagne mit dem Titel „Experience a World Beyond“ gestartet, was übersetzt „Erlebe eine andere Welt“ bedeutet. In dem Werbespot zeigen lebendig gewordene Schlüsselanhänger den Zuschauerinnen und Zuschauern, was das Land zu bieten hat.

Um die größer werdende Zahl an Touristinnen und Touristen beherbergen zu können, haben in Katar bereits in diesem Jahr mehrere Fünf-Sterne-Hotels eröffnet: Wie das Onlinemagazin „aboutTravel“ berichtet, gehören dazu beispielsweise die Hotels Banyan Tree Doha, Pullman Doha West Bay von Accor und das JW Marriott West Bay. Im nächsten Jahr sollen 105 neue Hotels und Serviced Apartments gebaut werden.

Katar präsentiert sich umweltfreundlich

Und für die Fußball-WM im kommenden Jahr hat sich Katar zum Ziel gesetzt, diese klimaneutral zu gestalten – als erste klimaneutrale Weltmeisterschaft überhaupt. So können etwa die Bestandteile des Ras-Abu-Aboud-Stadion, in dem sieben WM-Spiele stattfinden sollen, nach dem Turnier auseinandergebaut und bei anderen Anlässen wiederverwendet werden. Außerdem liegen alle Stadien so nahe beieinander, dass Fans keine Inlandsflüge machen müssen.

Arbeitsbedingungen stehen seit Jahren in der Kritik

Trotzdem gibt es seit Jahren scharfe Kritik an Katar als WM-Gastgeber. Besonders wegen der dortigen Arbeitsbedingungen für ausländische Arbeitskräfte. Die Regierung Katars hatte die Kritik immer wieder zurückgewiesen und auf Reformen und Veränderungen verwiesen.

Auch bei der Leichtathletik-WM 2019 gab Katar kein gutes Bild ab: Trotz sportlicher Hochleistungen kam damals keine Stimmung auf. Das lag zum einen an den hohen Temperaturen im Stadion, zum anderen an der politischen Lage in Katar.