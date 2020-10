Spanien: Kanarische Inseln sind kein Risikogebiet mehr

Anzeige

Gute Nachrichten für alle, die sich in den kalten Monaten gerne auf die Kanaren flüchten: Die spanische Inselgruppe gilt ab Samstag nicht mehr als Risikogebiet. Auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes soll dann aufgehoben werden. Es ist die erste Region Spaniens, die seit mehr als einem Monat nicht mehr als Risikogebiet gilt.

Spanien mitsamt der Kanarischen Inseln wurde am 2. September als Risikogebiet eingestuft. Seitdem müssen sich Reiserückkehrer aus dem beliebten Urlaubsland bei der Einreise in Deutschland auf das Coronavirus testen lassen und in Quarantäne.

Corona-Test und Quarantänepflicht entfallen für Kanaren-Urlauber

Weil die Inseln nun nicht mehr als Risikogebiet gelten, entfällt diese Regelung künftig für Kanaren-Urlauber. Allerdings noch nicht sofort: Entscheidend für die Test- und Quarantänepflicht ist nämlich, ob sich die Rückkehrer innerhalb der vergangenen 14 Tage vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Also auch wer beispielsweise am Wochenende von den Kanarischen Inseln zurückkommt, muss sich noch an die Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten halten.