Kanaren-Kreuzfahrten von AIDA und Tui Cruises starten in wenigen Tagen

Anzeige

Anzeige

Nachdem der Neustart auf den Kanaren von „AIDAmar“ und „AIDAperla“ verschoben wurde, startet die „AIDAperla“ am 5. Dezember die erste Kreuzfahrt-Reise auf den Kanaren. Auch bei Tui Cruises stehen die Kanaren-Kreuzfahrten demnächst an. Da die geplante Karibik-Kreuzfahrt mit der „Mein Schiff 1“ am 3. Dezember kurzfristig abgesagt werden musste, disponiert die Reederei um.

Tui Cruises: “Mein Schiff 1” übernimmt die Kanaren-Kreuzfahrt über die Feiertage

Anstatt der „Mein Schiff 6“, die vom 17. Dezember bis zum 7. Januar zu den Kanaren reisen sollte, übernimmt die „Mein Schiff 1“. Da das Kreuzfahrtschiff neuer und größer ist, können die Passagiere der gestrichenen Karibik-Kreuzfahrt bei Bedarf zu einem vergünstigten Preis auf die Kreuzfahrt durch die Kanaren umbuchen, berichtet das Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Tui Cruises plant eine Tour ab und von Gran Canaria mit Zwischenstopps auf Teneriffa, La Palma, La Gomera, Fuerteventura und Lanzarote. Dieselbe Route wird auch vom 7. Januar bis zum 28. Januar 2021 angeboten.

Anzeige

Kanaren-Kreuzfahrten von AIDA zu Weihnachten

Auch die Kanaren-Kreuzfahren mit der “AIDAperla” starten und enden in Gran Canaria. Los geht die erste einwöchige Kreuzfahrt am 5. Dezember. Gegenüber der eigentlichen Planungen kam es hier jedoch noch einmal zu Änderungen, heißt es vom AIDA-Portal „Kussmund Kreuzfahrten“. Ein Zustieg auf Teneriffa wird nicht möglich sein und der Aufenthalt auf Madeira entfällt. Stattdessen wird das Schiff La Palma ansteuern und eine Nacht in Santa Cruz de Tenerife verbracht.

Anzeige

Somit führt die Route von Gran Canaria nach La Palma, Teneriffa, Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote und wieder zurück nach Gran Canaria. Weitere Kanaren-Kreuzfahrten sind vom 12. bis 19. Dezember angesetzt und vom 19. bis 26. Dezember.