Kanaren-Insel Teneriffa will Einreise für Urlauber wegen Corona-Anstieg verbieten

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf den Kanaren steigt: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die vergleichsweise hohen Infektionszahlen auf Teneriffa, sie weist inzwischen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 110 auf. Und das hat nun Konsequenzen – auch für geplante Reisen auf die Insel.

Der Präsident der kanarischen Regierung, Ángel Víctor Torres, hat am Dienstagabend Verschärfungen der Corona-Maßnahmen auf Teneriffa bekanntgegeben, darüber berichtet unter anderem die „Fuerteventura Zeitung“. Demnach sollen die Ein- und die Ausreise auf die Insel nur noch aus wichtigen Gründen erlaubt sein. Dazu gehört unter anderem die Rückkehr an den Wohnsitz – Touristen können also ohne Probleme ausreisen. Aber: Es werden keine weiteren Urlauber mehr auf der Insel erlaubt.

Kein Urlaub mehr auf Teneriffa im Jahr 2020

Die Regelungen sollen zunächst für 15 Tage gelten und an diesem Freitag oder Samstag in Kraft treten, berichtet das spanische Portal „Tourinews“. Das würde das Aus für alle noch für das Jahr 2020 geplanten Reisen nach Teneriffa bedeuten.

Reisewarnung für die Kanaren könnte drohen

Wegen der hohen Corona-Zahlen könnte erneut auch eine Reisewarnung der deutschen Bundesregierung für die Kanarischen Inseln drohen, obwohl die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland wesentlich höher ist. Die kritische Marke von 50 gemeldeten Fällen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner wurde erstmals am 9. Dezember überschritten. Aktuell liegt der Wert bei durchschnittlich 61,9.

Neben Teneriffa ist die Inzidenz auch auf La Gomera mit 88,36 sehr hoch. Die übrigen Inseln liegen deutlich unter dem kritischen 50er-Wert: Fuerteventura hat eine Inzidenz von 9, Lanzarote von 16, Gran Canaria von 23, La Palma von 36 und El Hierro von 0 (aktuelle Infos, Stand: 15. Dezember).