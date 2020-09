Anzeige

Valverde. El Hierro riegelt ab: Alpidio Armas, der Präsident der Insel, hat am Montagabend verkündet, dass auf der Insel sofort weitgreifende Restriktionen inkraft treten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Alle staatlichen Sportplätze und Sportanlagen, Parks, Spielplätze, Kulturzentren, Bibliotheken, Museen, Märkte sowie Strände, Badeplätze und Grillplätze wurden noch in der Nacht zu Dienstag geschlossen. Das berichtet die Zeitung “El Diario”.

367 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - diese Zahl vom Sonntag dokumentiert den höchste Wert seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie auf den Kanaren. Auf der kleinsten der sieben Hauptinseln der Kanaren, El Hierro, hat sich die Infektionszahl am Montag mehr als verdoppelt - der Sieben-Tage-Index pro 100.000 Einwohnern stieg auf 84. Am Sonntag beschlossene Regeln wurden daraufhin am Montag noch einmal drastisch verschärft.

Krankenhäuser in Alarmbereitschaft, Militär hilft beim Desinfizieren

Für Touristen wie Einwohner haben die neuen Restriktionen starke Auswirkungen - und durch die allgemeine Maskenpflicht auch im Freien galten auf den Kanaren ohnehin schon strenge Regeln. Badeurlaub ist nun vorbei, aber auch das öffentliche Leben wird weitgehend zum Erliegen kommen.

Kontrolluntersuchungen in Krankenhäusern sind beispielsweise ausgesetzt, um Kapazitäten für Corona-Erkrankte freizuhalten, meldet “Teneriffa heute”. Sogar das Militär soll anrücken: Streitkräfte und Armee sollen auf der Insel helfen, öffentliche Plätze zu desinfizieren.

Gran Canaria, Lanzarote und El Hierro übersteigen Richtwert an Neuinfektionen

Die Kanaren sind insgesamt in Alarmbereitschaft, vor allem Gran Canaria und Lanzarote haben alarmierende Werte: Die kumulative Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 143 beziehungsweise 104.

Einzelne Städte und Regionen wie Las Palmas de Gran Canaria liegen bei 422 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 14 Tage. Deutschland hat den Wert 50 als Richtlinie herausgegeben, ab dem ein Gebiet als Risikogebiet eingestuft wird und auf die entsprechende Liste des Robert-Koch-Institutes (RKI) gesetzt wird. Aktuell sind die Kanaren davon aber noch nicht betroffen - wenngleich eine Reisewarnung immer wahrscheinlicher wird.

Für Kritik sorgt vor allem, dass die Kanaren den Zugang vom spanischen Festland, wo die Corona-Fälle in den vergangenen Wochen wieder stark zugenommen haben, nicht begrenzt wird. So flogen, schreibt “La Palma 1”, nicht nur einheimische Touristen auf die Inseln und brachten Geld auf die Kanaren, sondern auch Covid-19.