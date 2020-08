Kanada: Europäische Airlines und Airports fordern Grenzöffnung

Anzeige

Die Coronavirus-Pandemie trifft die USA so verheerend wie kein anderes Land auf dieser Erde. An eine Reise in die Vereinigten Staaten ist deshalb bis auf Weiteres nicht zu denken. Nachbar Kanada hat die Krise weitaus besser im Griff.

Kanada schickt Einreisende in Quarantäne

Regierungschef Justin Trudeau zögert jedoch mit der Grenzöffnung für Urlauber. Einreisen sind aktuell nur unter strengen Auflagen möglich. So müssen Neuankömmlinge etwa in eine 14-tägige Quarantäne. Und die Einreise ist seit März ohnehin nur noch kanadischen Staatsbürgern und Menschen mit einer Aufenthaltsgenehmigung gestattet.



Airlines und Airports richten Appell an Trudeau

Dagegen wollen zahlreiche Fluggesellschaften und Airports in Europa nun vorgehen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Demnach hat sich mehr als zehn europäische Airlines - darunter die Lufthansa und Air France - sowie einige Flughäfen bereits in der letzten Juliwoche mit einem gemeinsamen Schreiben an Trudeau gewendet. Sie fordern den Regierungschef dazu auf, die strengen Einreiseregeln für sein Land zu lockern.

Der Grund für den Appell: Die EU hat die Einreisebeschränkungen für Kanadier bereits gelockert. Airlines und Flughäfen pochen nun auf Gegenseitigkeit, da die geschlossene kanadische Grenze den Luftverkehr zwischen den Destinationen brachliegen lässt.

Kanadas Präsident hält insbesondere wegen der weiterhin steigenden Infektionszahlen in den USA an den strengen Einreiseregeln fest. Ob und wie Trudeau aber auf das Schreiben aus der europäischen Flugbranche reagieren wird, bleibt abzuwarten.