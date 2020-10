Junge Frau stirbt an Corona – an Bord eines Passagierflugzeugs

Anzeige

Bei einem Flug von Arizona nach Texas ist eine Frau, die etwa Mitte 30 gewesen sein soll, an Covid-19 gestorben. Die Frau habe als Hochrisikopatientin gegolten, weil sie Vorerkrankungen gehabt habe, heißt es in einem Statement, das der texanische Rechtsanwalt und Richter Clay Jenkins auf Twitter teilte. Die Frau aus Garland hatte demnach an Bord plötzlich keine Luft mehr bekommen und auch die Sauerstoffmaske rettete ihr das Leben nicht mehr. Sie wurde ohnmächtig und starb.

Der Vorfall habe sich bereits am 25. Juli ereignet, die Behörden machten den Tod aber erst am Sonntagabend (Ortszeit) öffentlich. Das Flugzeug habe zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Vorfeld geparkt. Aus Gründen der Privatsphäre der Verstorbenen wurden keine weitere Details zur Person oder zu den genauen Todesumständen genannt, berichtet NBC. Aus der auf Twitter veröffentlichten Pressemitteilung geht allerdings hervor, dass sie an dem Coronavirus starb.