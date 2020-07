Jetblue: Airline testet Roboter, um Flugzeug zu desinfizieren - in 10 Minuten

Anzeige

New York. Hygiene spielt in Zeiten der Coronavirus-Pandemie eine wichtige Rolle in vielen Lebensbereichen. Auch für Reisende gehören Desinfektionsmaßnahmen und Corona-Regeln dieser Tage dazu. Airlines versuchen unterdessen, die Abläufe zu optimieren und den Flugverkehr an die neue Situation anzupassen.

Die amerikanische Billigfluggesellschaft Jetblue testet dafür gerade einen revolutionären Reinigung-Roboter, wie das Reiseportal “Travelandleisure” berichtet.

Roboter soll Coronaviren mit UV-Licht eliminieren

Der neue Desinfektions-Helfer von der Firma Honeywell soll demnach mit Hilfe von UV-Licht in weniger als 10 Minuten die gesamte Kabine reinigen können. Konkret funktioniert das Gerät wie folgt: Ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft schiebt den Roboter den Gang entlang, ähnlich wie einen Getränkewagen. Das Gerät strahlt UV-Licht von der Decke und den Sitzen ab, was wiederum die gesamte Kabine inklusive Toilette desinfiziert.

Entscheidende Vorteile dieser Technologie: Das Gerät kann schnell ein- und ausgeladen werden und reinigt schneller als alle bisherigen Methoden. So könnte es die Ausfallzahlen der Flugzeuge erheblich senken. Soweit zumindest die Theorie.

Was der Reinigungs-Roboter am Ende aber wirklich taugt, das testet Jetblue nun in einem 90-tägigen Pilotprojekt. Insgesamt sind dafür acht der Geräte am New Yorker JFK-Flughafen und am Fort Lauderdale-Hollywood International Airport im Einsatz.