Italiens Regierung fordert Skiurlaub-Verbot in Europa - Widerstand aus den Ländern

Berlin/München. Ein Skiurlaub über Weihnachten und Silvester - wird das im Corona-Jahr 2020 möglich sein? Geht es nach Italien, ist dem nicht so: Die Regierung fordert laut der Tageszeitung „La Repubblica“, dass alle Skigebiete in Europa bis mindestens 10. Januar geschlossen bleiben - bis die Weihnachts- oder Winterferien vorbei sind.

In Deutschland sieht man den Vorstoß mit gemischten Gefühlen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte ihn unterstützt. „Wenn wir Grenzen offen halten wollen, brauchen wir auch eine klare Übereinkunft, was das Skifahren betrifft. Ansonsten wird es eine schwierige Entwicklung“, sagte er am Dienstag in München.

Tourismus-Beauftragter der Bundesregierung vertraut auf Sicherheitskonzepte

Andere Töne sind aus Berlin zu vernehmen. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sieht ein generelles Verbot der Ski-Saison kritisch. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch: „Sicherheit geht auch im Winter vor. Aber ich bin davon überzeugt, dass Skifahren in einem gewissen Umfang und unter klaren Kriterien wie zum Beispiel einer maximal erlaubten Anzahl von täglichen Skipässen ohne Probleme möglich ist. Wir sollten Dinge möglich machen, wo man Sicherheit schaffen kann. Ein generelles Verbot halte ich für falsch.“

Neben dem nachvollziehbaren Wunsch vieler Menschen, mal raus zu kommen, sei die Skisaison auch für viele Regionen Deutschlands ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

Schweiz: „Italien hat im Sommer die Strände auch nicht geschlossen“

Die gesamte Reise-, Tourismus- und Veranstaltungsbranche sei wirtschaftlich an einer Belastungsgrenze angekommen, so Bareiß. „Weitere Lockdown-Maßnahmen und Finanzhilfen müssen Hand in Hand gehen. Es wird eine finanzielle Herausforderung, aber die Menschen können sich drauf verlassen, wir lassen niemanden im Regen stehen.“ Bund und Länder wollen den Teil-Lockdown in Deutschland voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten verlängern. Der Bund plant weitere Finanzhilfen.

Empörung über den italienischen Vorschlag gibt es vor allem in der Schweiz. „Italien hat im Sommer ja auch nicht die Strände geschlossen“, sagte etwa Nicolo Paganini, Präsident des Schweizer Tourismus-Verbands, zum Magazin „20 Minuten“. Im Gegensatz zur Schweiz, die im Winter Hochsaison hat, dominiert in Italien trotz der Alpenlage der Sommerurlaub.

Seilbahn-Direktor aus der Schweiz: „Es wird kein Alpenabkommen geben“

Paganini lehnt eine gemeinsame europäische Lösung ab. Italiener könnten „selber beurteilen, ob die Schweiz als Ferienland für sie sicher ist“, sagte er mit Verweis auf die Schutzkonzepte in Hotellerie und Tourismus. „Es wird kein Alpenabkommen oder ähnliches geben“, beruhigt hingegen Berno Stoffel, Direktor der Seilbahnen Schweiz.

Derzeit sind vor allem in Italien, Österreich und Deutschland die meisten Skigebiete wegen hoher Covid-19-Infektionszahlen geschlossen, alle drei Länder befinden sich im Lockdown oder Teil-Lockdown. Deutschland hat ganz Italien sowie fast ganz Österreich auch als Risikogebiete eingestuft.

Trotz Corona: Skigebiete in der Schweiz, in Frankreich und in Skandinavien geöffnet

In der Schweiz, in Frankreich und in Skandinavien sind die Skigebiete derzeit generell geöffnet. Allerdings hat das Robert-Koch-Institut die Schweiz, Frankreich, Schweden sowie Teile Norwegens und Finnlands als Corona-Risikogebiet eingestuft, es gibt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Wer derzeit in der Schweiz oder in Frankreich Urlaub macht, muss nach der Rückkehr nach Deutschland in zehntägige Quarantäne. Von der Quarantänepflicht ausgenommen sind Menschen, die in Nordrhein-Westfalen leben.