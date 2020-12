Italien: US-Touristin stiehlt Artefakt – und schickt es Jahre später per Post zurück

Anzeige

Anzeige

Eine Touristin aus den USA hat ein altes, römisches Artefakt per Post an ein Museum in Italien zurückgeschickt. Die antike Marmorscherbe hatte sie vor vier Jahren bei einer Italienreise bei der Besichtigung von römischen Ruinen gestohlen. In das Paket mit dem Artefakt legte sie ein Notizzettel mit einer Entschuldigung: „Bitte verzeihen Sie mir”, heißt es in dem Brief, berichtet „The Telegraph“. „Ich habe etwas genommen, das nicht meins war.”

Touristin schenkte gestohlene Marmorscherbe aus Italien ihrem Freund

Außerdem erklärte sie, dass sie versucht hätte, die Schrift auf der Unterseite der Scherbe abzureiben – dies sei ihr aber nicht gelungen. Zu lesen ist daher immer noch die Aufschrift: „An Sam, Jess, Rome 2017“. Der Museumsdirektor nimmt an, dass die Touristin damals noch eine junge Studentin war und die Widmung für ihren Freund war.

Anzeige

„Mich beeindruckt die Aktion, weil sie damals noch ein Mädchen war. Sie hat nun erkannt, dass sie sich geirrt hat. Es ist zwar eine spontane Geste, aber das Ergebnis bewusster Reflexion. Wer weiß, vielleicht hatte sie auch die Nachricht von der Dame gelesen, die ein Artefakt aus Pompeji zurückschickte“, wird er von der italienischen Zeitung „Il Messaggero“ zitiert.

Denn die Amerikanerin ist nicht die erste Reisende, die in diesem Jahr ihr illegales Souvenir an ein Museum zurück geschickt hat. Bereits im Oktober wurde ein Fall bekannt, bei dem eine Frau aus Kanada mehrere gestohlene Artefakte zurückgab. Die Relikte aus Pompeji waren ihrer Meinung nach verflucht und hätten ihr nur Unglück gebracht.