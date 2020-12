IT-Ausfall bei Aida: An Bord der Kreuzfahrtschiffe kursieren Blackout-Gerüchte

Anzeige

Seit Tagen hat Aida Cruises massive IT-Probleme, weshalb das die Rostocker Kreuzfahrt-Reederei am Wochenende die geplanten Silvesterkreuzfahrten mit den Schiffen “AidaPerla” und “AidaMar” absagen musste. Seither können Anrufer weder per Telefon noch per E-Mail die Firmenzentrale erreichen. Auch auf den Schiffen ist gibt es technische Probleme. Zu den Gründen dafür äußerte sich das Unternehmen aber bislang nicht.

“Die IT-technischen Einschränkungen bestehen tatsächlich weiter, weitere Informationen kann ich derzeit nicht mitteilen”, sagte Hansjörg Kunze, Sprecher der Rostocker Reederei gegenüber der „Ostsee-Zeitung“ (OZ). Währenddessen spekulieren Crew-Mitglieder und Passagiere an Bord über einen möglichen Hackerangriff. Seit Freitagmorgen funktioniere auf der “Aidamar” das Bordnetz nicht mehr, ebensowenig wie das Buchungssystem und die Kamera, die Bilder vom Bug in die fensterlosen Innenkabinen überträgt.

Hackerangriff? Aida äußert sich nicht

Weil die Bordkarten nicht nutzbar seien, würden die Service-Mitarbeiter Getränkebestellungen von Hand notieren, erzählte Passagier Philipp Rostek (25) der OZ. Außerdem habe er beobachtet, das vier Crew-Mitglieder Ferngläsern den Hafen von La Palma ausspähten. “Es sah aus, als würden sie Störsender suchen“. So etwas habe er vorher noch nie gesehen, dabei sei er schon fünf Mal zu Gast auf Aida-Schiffen gewesen. Die “Bild”-Zeitung hatte über einen möglichen Hackerangriff als Ursache der IT-Probleme berichtet. Doch Aida lässt Fragen dazu unbeantwortet.

Aida sagt Silvester-Reisen komplett ab

Bis die Reise am Sonntag regulär endete, blieben die knapp 500 Passagieren an Bord der “Aidamar“. Sie traf am Samstag einen Tag früher als geplant im Zielhafen von Gran Canaria ein – ein vorgesehener Landausflug in Teneriffa fiel aus. Dennoch sei die Atmosphäre an Bord entspannt gewesen. Ähnliches soll sich zeitgleich auf der “Aidaperla” abgespielt haben, die am Wochenende ab Gran Canaria zur Silvester-Kreuzfahrt aufbrechen sollte.

Aufgrund des Blackouts sagte allerdings die Silvester-Reisen komplett ab. Auch im Januar sind Abfahrten für die einwöchigen Kanaren-Kreuzfahrten im Wochentakt geplant. Wann die Schiffe wieder ablegen, konnte die Reederei am Montag nicht sagen.