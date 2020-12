Island: Wer Corona hatte, darf bald ohne Einschränkungen einreisen

Anzeige

Reykjavík. Baden in heißen Thermalquellen, schneebedeckte Vulkanlandschaften, Eisformationen an schwarzen Stränden und Polarlichter: Das lieben Touristen am Winter in Island. Um den Tourismus anzukurbeln, ermöglicht das Land bald eine erleichterte Einreise. Ab dem 10. Dezember gelten in Island neue Einreisebestimmungen. Demnach können Reisende aus dem Ausland, die bereits Antikörper gegen Sars-CoV-2/COVID-19 haben, frei ins Land einreisen. Sie müssen weder einen negativen Corona-Test vorlegen, noch in Quarantäne.

Wer bisher Urlaub in Island machen wollte, muss seit dem 19. August bei der Einreise einen negativen Corona-Test nachweisen und konnte erst nach fünf Tagen mit einem weiteren negativen PCR-Test die 14-tägige Quarantäne verkürzen. Ausgenommen davon sind Kinder, die 2005 und später geboren wurde. Die Tests sind vom 1. Dezember bis zum 31. Januar 2021 kostenlos. Diese Regelung gilt grundsätzlich auch weiterhin, allerdings kann sie ausgesetzt werden, wenn der Reisende ein Zertifikat über eine bestätigte Covid-19-Infektion vorlegen kann.

Diese Bedingungen muss das Corona-Zertifikat erfüllen

Die frühere Infektion muss von einem Labor im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Europäischen Freihandelsassoziation bestätigt sein. Alternativ ist auch die Bestätigung eines Epidemiologen in Island gültig.

Die folgenden Zertifikate werden als Bestätigung einer früheren COVID-19-Infektion validiert:

Positiver PCR-Test für Sars-CoV-2 / Covid-19, der mindestens 14 Tage alt ist

Antikörpertest durch ELISA-Labortest (Bluttest) zur Bestätigung von Antikörpern gegen Sars-CoV-2 / Covid-19.

Schnelltests auf Antigene oder Antikörper werden nicht akzeptiert.

Das Zertifikat muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

Das Zertifikat auf Isländisch oder Englisch sein

Vor- und Nachname (vergleichbar mit Reisedokument)

Das Geburtsdatum

Wann fand die Probenahme statt (Datum)

Wo die Probenahme stattfand (Land / Stadt / Adresse)

Name des Labors / Ausstellers des Zertifikats

Datum des Zertifikats

Telefonnummer der Person, die für die Ausstellung des Zertifikats oder Labors verantwortlich ist

Art des Tests (PRC-Test oder Antikörpertest durch ELISA-Test)

Testergebnis (PCR-Test positiv für SARS-CoV-2 oder vorhandene Antikörper)

In Island gelten seit dem 19. August alle Länder als Risikogebiete. Deutschland hingegen hat das Land am 22. November von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen, weil die Infektionszahlen gesunken sind.