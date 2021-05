Inzidenz unter 100, „Notbremse“ gelockert: Was bedeutet das für den Urlaub?

Hessen: Auch in Hessen steht die Entscheidung zu Lockerungen noch aus. Sie wird in der kommenden Woche erwartet.

Berlin: Bislang gibt es in Berlin keine Aussicht auf Öffnungen im Tourismus. Wenn alles gut laufe, spielten touristische Angebote in Berlin zum Sommer hin wieder eine Rolle, so Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller in dieser Woche. Er plädierte für bundesweite Absprachen über Urlaubsmöglichkeiten in den Sommerferien.