Im Urlaub mit Corona infiziert: Diese Quarantänezeiten gelten in verschiedenen Ländern

Anzeige

Anzeige

Im Urlaub an Corona erkrankt – das ist ein Horror-Szenario für viele Reisende, denn dann besteht oft noch am Urlaubsort eine Quarantänepflicht. Nur wer mit dem eigenen Auto unterwegs ist, darf mit viel Glück nach Hause fahren, um die Isolation dort zu verbringen. Airlines dürfen hingegen keine Corona-Infizierten transportieren.

Die Vorgaben zur Selbstisolation werden im Falle einer Infektion in Urlaubsländern recht unterschiedlich gehandhabt. Das Tübinger Unternehmen A3M, spezialisiert auf Krisenfrühwarnung, hat sich einige Nationen genauer angeschaut und die Isolationszeiten ermittelt. Ein Überblick.

Coronainfektion im Urlaub: In diesen Ländern gelten zehn Tage Selbstisolation

Anzeige

In Italien ist eine Isolation von zehn Tagen zuhause oder in einer anderen gewählten Unterkunft Pflicht – dabei ist dies das Minimum. Beenden lässt sich die Quarantäne mit einem negativen Coronatest. Auch im Nachbarland Österreich gelten zehn Tage, allerdings ist ein Freitesten schon nach fünf Tagen möglich, wenn die Person 48 Stunden symptomfrei ist. Weitere Länder mit einer Quarantänepflicht von zehn Tagen sind Argentinien, das Sultanat Oman sowie Australien, das am 21. Februar wieder für Touristinnen und Touristen öffnen will.

Auch im Emirat Abu Dhabi sind zehn Tage Selbstisolation nötig – die Einhaltung wird sogar von den Behörden mit einem Tracing-Armband überwacht. In Frankreich schreiben die Behörden abhängig vom Impfstatus sieben bis zehn Tage vor. Ein Freitesten ist nach fünf bis sieben Tagen möglich.

Wo die Quarantäne sieben Tage dauert

Anzeige

Sehr viele Länder weltweit schreiben derzeit eine Selbstisolation von sieben Tagen vor. Dazu gehört auch eine ganze Reihe von Urlaubszielen, die bei deutschen Reisenden beliebt sind. In Portugal, Spanien und in der Türkei müssen Corona-Infizierte eine Woche lang zuhause bleiben, ebenso in Brasilien, Japan, Südkorea und Indien.

Trotz „Freedom Day“ besteht auch im Vereinigten Königreich eine Quarantänepflicht von einer Woche bei einer Infektion. Die Isolation kann nach zwei negativen Tests aufgehoben werden. Im Zuge der Lockerungen wird aktuell auch über die Abschaffung der Quarantäne diskutiert.

Diese Länder setzen auf eine Isolation von fünf Tagen

Einzelne Urlaubsländer stechen mit einer kurzen Selbstisolationszeit heraus. In Schweden sind nur fünf Tage vorgesehen. Auch Griechenland setzt auf eine fünftägige Quarantänepflicht.

So unterschiedlich gehen andere Länder mit der Quarantänezeit um. © Quelle: A3M

Die Ausreißer: Länder mit abweichenden Regeln

Anzeige

Einige Länder erstaunen hingegen mit einer überaus langen Isolationszeit. So sticht nach letzten Informationen das beliebte Urlaubsland Ägypten heraus. Dort besteht sind im Falle einer Infektion eine 14-tägige Quarantänepflicht. „Das Land weist nach eigenen Angaben jedoch eine Inzidenz auf, die gegen null geht. Ob diese Information realistisch ist, sei dahingestellt“, so A3M. Auch der asiatische Inselstaat Taiwan schreibt eine Selbstisolation von 14 Tagen vor. Das Land hat mitunter die strengsten Corona-Regeln seit Beginn der Pandemie und schottet sich seither enorm ab.

Bei einer Infektion in Thailand ist die Regelung jedoch undurchsichtig. Es besteht nur bedingt Klarheit darüber, wer sich nur absondern soll und wer in ein Krankenhaus oder in eine Quarantäne-Einrichtung muss.

Auch das bei Ungeimpften beliebte Reiseland Mexiko schickt Infizierte in Selbstisolation, macht aber keine klaren Angaben dazu, wie lange diese sein soll.