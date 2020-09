Hygieneregeln missachtet: Tui Cruises schließt Passagiere von Kreuzfahrt aus

Anzeige

Mehrere Monate fanden wegen der Corona-Pandemie gar keine Kreuzfahrten statt, dann bot Tui Cruises in der Startphase nur “Blaue Reisen” an – Kreuzfahrten, bei denen Passagiere das Schiff nicht verlassen durften. Mitte September startete dann die erste Reise mit Landgängen, für die Ausflüge galten jedoch strenge Regeln. So waren nur von Tui Cruises vermittelte oder veranstaltete Landgänge erlaubt, individuelle Touren waren verboten. Darauf wurden die Urlauber bereits bei der Buchung von Ausflügen schriftlich hingewiesen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit Konsequenzen rechnen. Das bekamen zwei Passagiere der “Mein Schiff 6” zu spüren.

Keine Weiterreise für Tui-Cruises-Gäste nach Landgang

Sie hatten sich auf dem griechischen Festland von ihrer Gruppe entfernt, wie “RTL” unter Berufung auf Aussagen der Reederei berichtet. Dieses Fehlverhalten blieb nicht unbemerkt – und für die Passagiere war die Kreuzfahrt damit beendet.

“Zwei Gäste konnten wir (...) nach ihrem Landausflug in Piräus leider nicht mehr an Bord lassen, da sie sich während des Ausflugs von der Gruppe entfernt hatten. Wir weisen alle Gäste der gebuchten Ausflüge im Vorfeld schriftlich darauf hin, dass unser Gesundheits- und Hygienekonzept derzeit keine individuellen Landgänge erlaubt,” so Tui Cruises gegenüber dem Sender.

Die Passagiere mussten sich, mit Unterstützung der Reederei, eine Unterkunft und einen Rückflug organisieren. Für die weiterreisenden Gäste an Bord habe zu keinem Zeitpunkt ein gesundheitliches Risiko bestanden. Einen ähnlichen Vorfall gab es auch schon auf einer der ersten Reisen der MSC Grandiosa, berichtet die Webseite “Schiffe und Kreuzfahrten”.