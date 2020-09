Hotels auf Mallorca: Über zwei Drittel müssen schließen - wegen Corona

Anzeige

Die Corona-Pandemie hat tiefe Spuren auf der Baleareninsel Mallorca hinterlassen. Nachdem im Juni nach wochenlangem Lockdown der Tourismus vorsichtig wieder startete, kam im August der nächste herbe Schlag: Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes in Deutschland und weiterer Länder. Seither bleiben die Auslandstouristen größtenteils weg. Vielerorts herrscht gähnende Leere auf der um diese Jahreszeit sonst eigentlich noch sehr belebten Inseln.

Für die Insel ist das eine Katastrophe, denn der Tourismus hat einen Anteil von gut 75 Prozent am Bruttoinlandsprodukt Mallorcas – 200.000 Angestellte arbeiten in dem Sektor. Für die meisten Hoteliers lohnt es sich derzeit nicht, ihre Unterkünfte geöffnet zu lassen, sie sind in die Wintersaison gestartet oder hatten in dieser Sommersaison gar nicht erst Gäste empfangen.

28 Prozent der Hotels auf Mallorca haben noch geöffnet

Derzeit seien nur noch 28 Prozent der Hotels auf der Insel geöffnet, das hat die Branchenvereinigung FEHM laut einem Bericht der “Mallorca Zeitung” bekannt gegeben. Rund 230 Hotels, die der Vereinigung angeschlossen sind, haben demnach noch geöffnet. Vergleichsweise viele Unterkünfte davon stehen im Bereich der Playa de Palma, Cala d’Or, Pollenca und Playa de Muro.

Die Hotels seien gut aufgestellt, um in der Nebensaison unter Einhaltung der geltenden Hygiene-Vorschriften Urlauber zu beherbergen. Fraglich ist jedoch, wie viele Touristen es auf die Baleareninsel zieht. Denn die beiden stärksten Reisemärkte, Großbritannien und Deutschland, haben Reisewarnungen für für Mallorca ausgesprochen.

Corona-Test und Quarantäne nach Mallorca-Urlaub

Die Insel steht seit Mitte August auf der Risikogebiete-Liste des Robert-Koch-Institutes. Für Urlauber, die trotzdem fliegen, müssen nach der Rückkehr in Deutschland einen Corona-Test machen und bis zum Erhalt des Ergebnisses in Quarantäne. Ab Oktober soll diese Regelung geändert werden, dann soll die häusliche Isolation frühestens mit einem PCR-Test am fünften Tag beendet werden dürfen.