Australien, Jamaika, Schweden: 39 neue Hochrisikogebiete auf RKI-Liste

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung hat erneut beliebte Reiseziele deutscher Touristinnen und Touristen als Hochrisikogebiete eingestuft: Wegen hoher Corona-Zahlen stehen Jamaika, die Bahamas, Island, Schweden, die Vereinigten Arabischen Emirate und viele weitere Länder ab Sonntag, 9. Januar, wieder auf der Risikogebietsliste des Robert Koch-Instituts (RKI). Insgesamt gibt es 39 neue Hochrisikogebiete. Außerdem gilt für sie eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Reisende müssen nach der Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne, wenn sie weder geimpft noch genesen sind. Erst ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Auch Kinder müssen in Isolation – allerdings müssen unter Zwölfjährige sich nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag.

Zudem müssen alle, die aus Hochrisikogebieten zurückkehren, vorab eine digitale Einreise­anmeldung ausfüllen. Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene müssen dort ihren Test-, Impf- oder Genesenen­nachweis hochladen.

Anzeige

Die neue RKI-Liste im Überblick:

Anzeige

Neue Hochrisiko-Gebiete ab Sonntag, 9. Januar, 0 Uhr:

Angola Argentinien Australien Die Bahamas Bahrain Belize Der Plurinationale Staat Bolivien Cabo Verde Die Demokratische Republik Kongo Côte d‘Ivoire Estland Fidschi Frankreich – die französischen Übersee-Departements Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, St. Martin und St. Barthélemy Gabun Ghana Grenada Guinea Island Israel Jamaika Katar Kenia Die Komoren Kuwait Luxemburg Mali Mauretanien Niederlande – die überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande Aruba und Curaçao Nigeria Panama Ruanda Sambia Schweden Sierra Leone Südsudan Togo Uganda Uruguay Die Vereinigten Arabischen Emirate

Anzeige

Neue Virusvariantengebiete ab Sonntag, 9. Januar, 0 Uhr:

Derzeit gelten keine Staaten als Virusvariantengebiete.

Diese Länder stehen nicht mehr auf der RKI-Liste der Hochrisikogebiete:

Ukraine

Einreiseregeln in Deutschland

Anzeige

Für die Einreise nach Deutschland gilt generell die 3G-Regel: Reisende müssen den Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Corona-Test bei sich führen. Für die Einreise aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten gelten verschärfte Regeln:

Onlineanmeldung: Alle, die aus Hochrisikogebieten zurückkehren, müssen vorab eine digitale Einreise­anmeldung ausfüllen. Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene müssen dort ihren Test-, Impf- oder Genesenennachweis hochladen.

Quarantänepflicht: Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und weder geimpft noch genesen ist, muss in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Auch Kinder müssen in Isolation – allerdings müssen unter Zwölfjährige sich nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag.

Corona-Testpflicht: Ungeimpfte und Nichtgenesene müssen bei der Einreise aus einem Hochrisikogebiet einen Corona-Test vorweisen. Ein Antigenschnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test 72 Stunden. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Nachweispflicht befreit.

Als Hochrisikogebiete sind somit derzeit folgende Staaten ausgewiesen: