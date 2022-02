„Hohes Gut der Reisefreiheit“: Bundesländer fordern neue Kriterien für Hochrisikogebiete

Anzeige

Die deutsche Regierung stuft derzeit mit Ausnahme von Slowenien alle europäischen Länder als Hochrisikogebiete ein. Weltweit stehen insgesamt mehr als 100 Länder auf der Liste, die wöchentlich vom Robert-Koch-Institut aktualisiert wird.

Grundlage für die Einstufung ist vor allem eine Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über 100. Hinzugezogen werden aber auch weitere Kriterien – zum Beispiel die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Hospitalisierungsrate sowie die Positivrate der Coronatests.

Bundesländer wollen Aufweichung der Einstufung

Diese Einstufung könnte nun aufgeweicht werden: Die Regierungscheffinnen und -chefs der Bundesländer fordern, dass der Bund „die Einstufung der Hochrisikogebiete dringend überprüfen und anpassen muss.“ So steht es in einem Beschlussvorschlag (Stand: 16.2.2022, 14 Uhr) für den Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch.

Und weiter: „Mit Blick auf die neue Situation durch die Omikron-Variante und die auch in Deutschland hohen Inzidenzen ist es nicht gerechtfertigt, Länder vor allem wegen einer Inzidenz deutlich über 100 als Hochrisikogebiet einzustufen.“

Die damit verbundenen Konsequenzen nach der Corona-Einreiseverordnung, vor allem die Quarantänepflichten, seien nicht mehr angemessen und schränkten „das hohe Gut der Reisefreiheit, ebenso Handel und Wirtschaft unverhältnismäßig“ ein.

Mit einer Aufweichung der Hochrisikogebiete-Einstufung würde vor allem auch das Reisen für Familien erleichtert, da Kinder unter zwölf Jahren oft nicht geimpft sind und sie daher der Quarantäne nicht entgehen können. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erwarten vom Bund eine rasche Anpassung der einschlägigen Regelungen.