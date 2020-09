Hochgeschwindigkeitszug Paris-Berlin-Warschau: Scheuer will "Trans-Europ-Express" mit EU-Finanzhilfen unterstützen

Anzeige

Berlin. Von den 1950er bis 1980er Jahren gab es "Trans-Europ-Express“-Züge (TEE). Nun hat sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bei dem angestrebten "Trans-Europa-Express” zwischen Metropolen für europäische Finanzhilfen ausgesprochen. Es geht bei dem Konzept um schnelle und durchgehende Verbindungen mit Hochgeschwindigkeits- und Nachtzügen. Notwendig sind laut Scheuer Züge, die komfortabel ausgestattet und grenzüberschreitend einsetzbar sind: "Dafür brauchen wir ein EU-Förderprogramm”, sagte der CSU-Politiker der Funke-Mediengruppe. Außerdem sei eine digitale Plattform nötig, über die europäische Bahnverbindungen gebucht werden könnten.

Scheuer hatte Mitte Juni neue Angebote für direkte Bahnverbindungen zwischen europäischen Metropolen ins Gespräch gebracht. Er wolle während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft einen Vorschlag machen, einen "Trans-Europa-Express" (TEE) über Grenzen hinweg zu organisieren. Zu diskutieren sei, wie dies für Fahrgäste attraktiv und für Bahnen wirtschaftlich sein könne. Scheuer will das TEE-Konzept an diesem Montag bei einem Schienengipfel mit den europäischen Verkehrsministern offiziell präsentieren.

Verbindung von Paris nach Warschau: Hochgeschwindigkeitsangebote könnten bis 2025 stehen

Viele Verbindungen ließen sich kurzfristig einrichten, andere setzten einen Ausbau der Infrastruktur voraus - etwa im Rahmen des Projekts Stuttgart 21. "Ein Netz für Hochgeschwindigkeits- und Nachtzugangebote kann bis 2025 stehen", sagte Scheuer der Funke-Mediengruppe. "Wir wollen möglichst viele Bahnunternehmen in der Europäischen Union von unserem TEE-Konzept überzeugen, damit bis Ende des Jahres eine Absichtserklärung unterzeichnet werden kann.” In Skandinavien gebe es besonders großes Interesse.

"Die Menschen sollen mit der Bahn besser durch Europa kommen”, sagte Scheuer weiter. Als Beispiel nannte er eine Verbindung von Paris über Brüssel, Köln und Berlin nach Warschau: "Ein Zug, der um 9 Uhr in Paris startet, könnte um 12.15 Uhr in Köln, um 16.45 Uhr in Berlin und um 22.15 Uhr in Warschau sein.” Im Juni hatte Scheuer als weitere mögliche Beispiele die Strecken von Berlin über Frankfurt und Lyon nach Barcelona sowie von Paris über Brüssel, Hamburg und Kopenhagen nach Stockholm genannt.

Ein neues TEE-Netz könnte nach Angaben des "Spiegel" in zwei Schritten entstehen. Kurzfristig möglich wären etwa Verbindungen zwischen Paris und Warschau, von Amsterdam über Köln und Basel nach Rom sowie eine Route von Berlin nach Barcelona. In einem zweiten Schritt könnten Stockholm mit München oder Berlin mit Rom verbunden werden. Für einen weiteren Ausbau halte das Verkehrsministerium große transeuropäische Infrastrukturprojekte für nötig - etwa die feste Fehmarnbelt-Querung.

Die "Trans-Europ-Express”-Züge (TEE) von den 1950er bis 1980er Jahren wurden von den Eurocity-Züge in grenzüberschreitenden Fernverbindungen ersetzt.