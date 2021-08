Wegen Hitzewelle in Griechenland: beliebte Ausflugsziele geschlossen

Anzeige

Seit mehr als einer Woche klettern die Temperaturen in Griechenland für mehrere Stunden täglich auf über 40 Grad – nun kapitulieren einige beliebte Sehenswürdigkeiten vor der Hitzewelle. Die Akropolis in Athen schloss am Montagnachmittag ihre Pforten. Das Unesco-Welterbe gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen Griechenlands, der Tempel erhebt sich unter freiem Himmel auf einem Hügel über der Hauptstadt.

Akropolis und archäologische Stätten im Freien geschlossen

Ein Besuch dort kann für den Körper wegen der extrem hohen Temperaturen gefährlich werden. Daher bleiben die Akropolis und alle weiteren archäologischen Stätten im Freien ab Dienstag bis einschließlich Donnerstag geschlossen, das teilte das griechische Ministerium für Kultur mit.

Das Wetteramt in Athen rechnet weiterhin mit Temperaturen von bis zu 46 Grad, mindestens bis zum Wochenende. Dann sagen Prognosen einen Rückgang der Temperaturen vorher: Am Samstag sollen die Werte bei maximal 37 Grad liegen.

Der Zivilschutz warnt wegen der Hitzewelle weiter vor einer sehr hohen Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Landes – besonders in der Region um Athen, auf der Peloponnes, auf Kreta und den Ägäisinseln.

Waldbrände auf Rhodos „fast unter Kontrolle“

Die Feuerwehr kämpfte in der Nacht zu Dienstag auf der Insel Rhodos gegen einen Wald- und Buschbrand in einer Schlucht nahe dem Dorf Maritsa, das Dorf musste evakuiert werden. Touristische Anlagen waren nicht bedroht. Am Sonntag hatte die Feuerwehr das Tal der Schmetterlinge, ein beliebtes Ausflugsziel auf der Insel, evakuiert. Nun sei das Feuer „fast unter Kontrolle“, erklärte der Gouverneur.

Video Griechische Feuerwehr kämpft gegen Waldbrände an 1:11 min Fast 300 Einsatzkräfte arbeiteten die ganze Nacht hindurch, um den sich weiter ausbreitenden Waldbrand bei Ziria einzudämmen. © Reuters

Kleinere Brände gab es auch auf der Halbinsel Peloponnes und an der griechisch-türkischen Grenze am Fluss Evros, wie die Feuerwehr mitteilte. Opfer oder Verletzte habe es bislang nicht gegeben. Die Brandgefahr werde angesichts der Dürre auch nach dem Ende dieser Hitzewelle enorm sein, warnten Meteorologen: Wenn Winde einsetzten, könne es zu verheerenden Feuern kommen.