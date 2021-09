Warme Ziele für den Herbsturlaub: Was kostet die Sonne 2021?

Anzeige

Der Sommer nähert sich langsam dem Ende und die goldene Jahreszeit hat längst erste Vorboten geschickt. Höchste Zeit also, den Herbsturlaub zu planen. Besonders gefragt sind aktuell Reisen im eigenen Land. Offenbar haben viele Deutsche noch Befürchtungen, durch wieder eingeführte Corona-Restriktionen im Urlaubsland Einschränkungen zu haben oder gar festzusitzen.

Es gibt aber auch viele Urlauberinnen und Urlauber, die es trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen in der Nachsaison ins Ausland zieht. Schließlich war der Sommer nass und kalt und viele Reisende sehnen sich danach, noch einmal am Strand Sonne tanken zu können.

Flüge nach Spanien günstiger als im Herbst 2019

Laut einer Auswertung der Flugsuchmaschine Skyscanner ist Spanien in der goldenen Jahreszeit das beliebteste Urlaubsziel im Ausland – sowohl bei den Suchen als auch bei den Buchungen. Am gefragtesten sind dort derzeit die Städte Palma und Barcelona.

Reisende, die ihren Flug in das beliebte Urlaubsland im August buchten, zahlen für den Hin- und Rückflug in den Monaten September und Oktober durchschnittlich 136 Euro pro Person. Damit sind die Preise für Reisen nach Spanien nach Angaben der Plattform in diesem Zeitraum bis zu 36 Prozent niedriger als im gleichen Zeitraum 2019.

Flüge nach Italien kosten im Schnitt 138 Euro

Spanien ist aber längst nicht das einzige Land, in dem Reisende im Herbst noch ein paar Sonnenstrahlen abbekommen. Viele Deutsche zieht es in den Monaten September und Oktober auch nach Italien, Griechenland und in die Türkei.

Flüge nach Italien sind in den Monaten September und Oktober ähnlich günstig wie nach Spanien: 138 Euro müssen Urlauberinnen und Urlauber im Durchschnitt für ein Hin- und Rückflugticket zahlen. Etwas tiefer müssen Reisende in die Tasche greifen, die nach Griechenland beziehungsweise in die Türkei fliegen möchten: Für diese Reiseziele kostet ein Hin- und Rückflugticket 179 beziehungsweise 183 Euro.

Kaum günstige Unterkünfte mehr in Griechenland

Wie eine Analyse der Ferienhaussuchmaschine Home To Go zeigt, können Kurzentschlossene auf den griechischen Inseln auch in puncto Unterkunft kein Schnäppchen mehr machen. Beispielsweise müssen Reisende, die auf Kreta Urlaub machen möchten, in der Woche vom 9. bis zum 16. Oktober im Schnitt 161 Euro pro Nacht zahlen. Das sind 40 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum vergangenen Jahres.

Der Auswertung zufolge sind auch die Durchschnittspreise für Unterkünfte auf Teneriffa und Fuerteventura im Vergleich zum vergangenen Jahr gestiegen: Während eine Unterkunft in der zweiten Oktoberwoche im vergangenen Jahr im Schnitt noch 80 Euro pro Nacht kostete, müssen Reisende ein Jahr später 96 Euro für eine Nacht zahlen.

Diese Länder locken mit Schnäppchenpreisen

Es gibt aber auch Länder, in denen Schnäppchenjäger diesen Herbst noch auf ihre Kosten kommen können. Nach Angaben von Home To Go müssen Urlauberinnen und Urlauber in Ägypten in der Woche vom 9. bis zum 16. Oktober durchschnittlich nur 60 Euro pro Nacht zahlen. In der darauffolgenden Woche sind es sogar nur 57 Euro pro Nacht.

Auch in Kroatien sind die Preise Anfang Oktober vergleichsweise günstig: Während eine Unterkunft in der zweiten Oktoberwoche vergangenen Jahres im Durchschnitt noch 124 Euro pro Nacht kostete, sind es dieses Jahr im gleichen Zeitraum nur 94 Euro.