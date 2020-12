Härterer Lockdown ab Mittwoch: Was das fürs Reisen bedeutet

Anzeige

In Deutschland wird das öffentliche Leben vom kommenden Mittwoch (16. Dezember) bis zum 10. Januar heruntergefahren, um die Ausbreitung des Coronavirus wieder einzudämmen. Das haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder an diesem Sonntagvormittag beschlossen.

„Da die Maßnahmen, die am 2. November begonnen haben, nicht gereicht haben, sind wir zum Handeln gezwungen – und handeln jetzt auch“, sagte Merkel bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Das hat Auswirkungen auf geplante Reisen an den Feiertagen.

Bund und Länder raten dringend von Reisen ab

Bund und Länder appellieren erneut eindringlich an alle Bürger, von nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und auch ins Ausland abzusehen – verboten ist es allerdings nicht. Außerdem weisen sie nachdrücklich auf die Anmelde- und Quarantänepflicht bei der Einreise aus ausländischen Risikogebieten hin. In den meisten Bundesländern können Reiserückkehrer die zehntägige Quarantäne erst nach dem fünften Tag der Einreise mit einem negativen Corona-Test aussetzen, in NRW wurde diese Regelung gekippt. „Das soll auch weiterhin so bleiben“, so Merkel.

Zur Familie an Weihnachten reisen: Was sehen Bund und Länder vor?

Über die Weihnachtstage sollen Familientreffen im kleinen Rahmen möglich sein. Die Länder können je nach Infektionsgeschehen vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember 2020 als Ausnahme von den sonst geltenden Kontaktbeschränkungen Treffen mit fünf Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre im engsten Familienkreis zulassen, auch über zwei Haushalte hinaus.

Das heißt, jedes Bundesland kann selbst festlegen, wie viele Personen aus einer Familie sich treffen dürfen. Zum Familienkreis gehören laut dem Beschluss Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandten in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige. Am Silvestertag und Neujahrstag wird bundesweit ein An- und Versammlungsverbot umgesetzt.

Dürfen Verwandte nach wie vor ins Hotel?

Wie es um Hotelübernachtungen für Familienangehörige steht, bleibt abzuwarten. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben die erlaubte Öffnung der Hotels für Verwandte angesichts der Corona-Neuinfektionen bereits wieder gestrichen.

Bisher sind Hotelübernachtungen für Familienbesuche über Weihnachten noch in diesen Bundesländern erlaubt:

Baden-Württemberg (nur zwischen 23. und 27. Dezember)

Berlin

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

In diesen Bundesländern steht die Entscheidung noch aus:

Bayern

Brandenburg

Rheinland-Pfalz

Saarland

Thüringen

Reisen zur Familie an Weihnachten 2020 mit Bus, Bahn und Flugzeug

Die Reise mit öffentlichen Verkehrsmittel in ein anderes Bundesland bleibt weiterhin möglich. Allerdings bestehen an einigen Corona-Hotspots teilweise Ausgangsbeschränkungen und andere härtere Regeln. In Mecklenburg-Vorpommern gelten zudem strenge Einreise-Regeln, sie ist nur in Ausnahmefällen möglich. Wer dort arbeitet, einen Erst- oder Zweitwohnsitz hat oder zu seiner Kernfamilie will, darf einreisen, nicht aber zu touristischen Zwecken. Als Kernfamilie gelten Ehemann sowie Ehefrau, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Geschwister, Enkel, Urenkel, Großeltern und Urgroßeltern.

Bei der Einreise in ein anderes Bundesland können Deutsche, wenn nötig, also wie gewohnt auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen. Die Deutsche Bahn und Co. fahren trotz Corona und bauen ihr Angebot für die Feiertage teilweise sogar aus:

Deutsche Bahn: Die Bahn will an den Feiertagen 100 Sonderzüge einsetzen. Außerdem werden durch ein neues Reservierungssystem Plätze freigehalten.

Flugzeug: Das Reisen mit dem Flugzeug bleibt weiterhin möglich, dabei sind Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.

Flixbus: Ende Oktober hatte der Fernbusanbieter den Betrieb vorübergehend eingestellt. Zu Weihnachten und Silvester sollen in Deutschland aber wieder 150 Ziele angefahren werden. Ab dem 17. Dezember sind Reisen mit Flixbus wieder möglich.

Reisen ins Ausland: Ist Urlaub über die Weihnachtsferien möglich?

Auch Reisen ins Ausland können weiterhin gebucht werden. Die Lufthansa verzeichnet laut eigenen Angaben sogar einen Reiseboom über Weihnachten zu Fernreisezielen. In den meisten Bundesländern gilt für Reiserückkehrer aus Risikogebieten aber eine Quarantäne- und Anmeldepflicht.

Skiurlaub ist in vielen Ländern allerdings nicht möglich. In Italien bleiben die Pisten mindestens bis zum 10. Januar geschlossen und über die Feiertage müssen Einreisende in Quarantäne.

Österreich macht Skiurlaub für Deutsche bis zum 7. Januar praktisch unmöglich, da die Hotels für Touristen geschlossen bleiben und nur noch die Einreise aus Ländern mit einem Inzidenzwert von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen ohne Quarantäne möglich ist. Für Österreicher wird jedoch ab dem 24. Dezember das Skifahren in Form von Tagesausflügen wieder erlaubt, die Skilifte dürfen dann auch wieder von Hobbysportlern genutzt werden.

Die Schweiz sind viele Skigebiete bereits geöffnet – und bleiben es auch an den Feiertagen. Für den Betrieb hat die Regierung aber strengere Hygieneregeln bestimmt.

Weitere Informationen finden Reisende in dieser großen Übersicht.