Großbritannien: Hotelquarantäne für Einreisende aus mehr als 30 Ländern

London. Aus Coronavirus-Hotspots eintreffende Reisende in Großbritannien müssen sich künftig für zehn Tage in Quarantäne in einem Hotel begeben. Es gibt dafür genehmigte Hotels, die von Sicherheitsleuten bewacht werden. Die Regel gilt ab dem 15. Februar für Einreisende aus mehr als 30 Ländern. Damit sollen neue Varianten des Coronavirus aus Großbritannien heraus gehalten werden. Deutschland ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Es gibt Kritik an der zeitlichen Umsetzung

Für die Hotels holte sich die britische Regierung nach eigenen Angaben Rat von Australien und Neuseeland, wo es Quarantänehotels gegen das Coronavirus gegeben hat. Für den Aufenthalt in den Hotels zahlen die Einreisenden selbst.

Es gab aber Kritik an der zeitlichen Umsetzung der Regelung in Großbritannien, die erstmals Ende Januar bekanntgegeben worden war. Die oppositionelle Labour Party teilte am Freitag mit, es sei nicht zu verstehen, dass die Vorgabe 50 Tage nach der Feststellung einer ansteckenderen Variante aus Südafrika eingeführt werde. Der Grenzbeauftragte von Labour, Nick Thomas-Symonds, sagte, die Regierung unternehme zu wenig und das auch noch zu spät.

Großbritannien: Diese Länder sind von der Hotelquarantäne betroffen

Angola

Argentinien

Bolivien

Botswana

Brasilien

Burundi

Kap Verde

Chile

Kolumbien

Demokratische Republik Kongo

Ecuador

Eswatini

Französisch-Guayana

Guyana

Lesotho

Malawi

Mauritius

Mosambik

Namibia

Panama

Paraguay

Peru

Portugal (einschließlich Madeira und die Azoren)

Ruanda

Seychellen

Südafrika

Suriname

Tansania

Vereinigte Arabische Emirate ( VAE )

Uruguay

Venezuela

Sambia

Zimbabwe

Großbritannien ist von allen europäischen Ländern am schlimmsten von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Es hat mehr als 110 000 bestätigte Todesfälle mit dem Coronavirus registriert.