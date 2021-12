Griechenland verhängt PCR-Testpflicht bei der Einreise – auch für Geimpfte

Anzeige

Athen. Wer nach Griechenland reist, muss künftig bei der Einreise unabhängig vom Impfstatus einen negativen aktuellen PCR-Test vorweisen. Ursprünglich hatte die Regierung diese Maßnahme nur für Reisende aus Großbritannien und Dänemark vorgesehen, um die Ausbreitung der Corona-Variante Omikron zu verhindern.

Testpflicht tritt am 19. Dezember in Kraft

Nun wurde die Testpflicht jedoch auf alle Einreisenden ausgeweitet, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Maßnahme tritt am kommenden Sonntag, 19. Dezember, in Kraft. Der von allen geforderte negative PCR-Test darf bei der Einreise nicht älter als 48 Stunden sein. Außerdem müssen sich Reisende weiterhin spätestens am Tag der Ankunft online auf travel.gov.gr elektronisch anmelden.

In Griechenland gibt es bisher zehn offiziell bestätigte Fällen von Omikron. Bislang galt für die Einreise nach Griechenland die 3G-Regel: Urlauberinnen und Urlauber mussten geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sein, um die Grenze passieren zu dürfen.

Auch Italien verschärft Einreiseregeln

Auch in Italien gilt seit dem 16. Dezember eine allgemeine Testpflicht. Wie das Gesundheitsministerium in Rom mitteilte, werden bei der Einreise maximal 24 Stunden alte Antigen-Schnelltests und höchstens 48 Stunden alte PCR-Tests akzeptiert. Personen, die noch nicht gegen Corona geimpft sind müssen zusätzlich zu dem erforderlichen Test fünf Tage lang in Quarantäne.

Bislang hat Italien 27 bestätigte Omikron-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt hier bei derzeit 215,0 (Stand: 16. Dezember). Die Testpflicht für alle Einreisenden soll bis zum 31. Januar bestehen bleiben.