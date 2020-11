Griechenland: Einreise nur noch mit negativem Corona-Test

Anzeige

Mussten sich Reisende nach Griechenland bisher nur darum kümmern, rechtzeitig ein Einreiseformular auszufüllen, um einen zur Einreise notwendigen QR-Code zu bekommen, gilt seit 11. November auch eine Testpflicht. Einreisen darf nun nur noch, wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann, der maximal 72 Stunden alt ist.

Auch die Anforderungen an den Test sind hoch: Es muss sich um einen PCR-Test aus einem anerkannten Testlabor handeln, das Ergebnis muss auf Englisch erfolgen. Auf der Bescheinigung des negativen Corona-Tests müssen zudem Name, Adresse und Personalausweis- oder Reisepassnummer vermerkt sein.

Lockdown in Griechenland bis zum 30. November

Aktuell dürfte das nur wenige Reisende betreffen – denn Griechenland ist seit dem 7. November in einem Lockdown. Das Haus oder Hotel verlassen dürfen Menschen nur noch, wenn sie zuvor per SMS eine Genehmigung beantragt haben und beispielsweise in einem Laden einkaufen müssen, der keine Lieferung anbietet. Der Lockdown gilt vorerst bis zum 30. November, dann soll auch das Reisen in Griechenland – sowohl auf dem von Corona stärker betroffenen Festland als auch auf den griechischen Inseln – wieder einfacher werden.

Derzeit gilt in ganz Griechenland auch im Freien eine Maskenpflicht. Zur Einreise ist zudem nach wie vor ein QR-Code notwendig – den erhalten Reisende, wenn sie sich online registrieren und die “Passenger Locator Form” (PLF) ausfüllen. Bei der Ausreise ist die PLF seit 10. November eigentlich nur für Menschen vorgeschrieben, die ihren festen Wohnsitz in Griechenland haben – einige Airlines verlangen ihn aber auch für Touristen.