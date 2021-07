Steigende Corona-Zahlen in Griechenland: Was Reisende beachten müssen

Anzeige

Für die griechischen Hoteliers und Tavernenwirte ist es ein Sommer der Ungewissheit. Nach einem schwachen Start läuft das Tourismusgeschäft inzwischen recht gut. Vor allem bei Urlaubern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz steht Griechenland derzeit hoch im Kurs. Aktuell liege man bei den Buchungen 60 Prozent über dem Vorjahresniveau, sagt Wirtschaftsminister Adonis Georgiadis.

Aber der neuerliche Anstieg der Infektionen könnte die Saison doch noch verhageln. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die noch Ende Juni bei 25 lag, ist inzwischen auf 178 gestiegen. Seit Mitte Juli gilt Griechenland wieder als Risikogebiet. 75 bis 80 Prozent der neu festgestellten Infektionen entfallen auf die besonders ansteckende Delta-Variante.

Corona-Hotspots auf Ferieninseln

Hotspots des Infektionsgeschehens sind neben dem Großraum Athen einige Ferieninseln. Auf der Partyinsel Mykonos zog die Regierung Mitte Juli die Notbremse: Die Behörden verhängten eine nächtliche Ausgangssperre von ein Uhr bis 6 Uhr und ein Musikverbot. Inzwischen hat sich das Infektionsgeschehen auf Mykonos stabilisiert, und der „Mini Lockdown“ wurde aufgehoben. Aber andere Inseln wie Ios, Paros und Tinos stehen wegen hoher Inzidenzen unter besonderer Beobachtung der Behörden.

Regeln für die Einreise in Griechenland

Wer nach Griechenland reisen will, muss sich und seine mitreisenden Angehörigen mindestens 24 Stunden vor der Abreise auf der Internetplattform travel.gov.gr elektronisch anmelden. Er erhält dann am Tag der Ankunft per E-Mail einen QR-Code auf sein Smartphone, den er bei der Einreise vorzeigen muss. Wer die Anmeldung versäumt, riskiert 500 Euro Strafe. Für die Einreise ist ein negativer PCR-Test erforderlich, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder ein Antigen-Schnelltest, der höchstens 48 Stunden zurückliegt. Wer von Covid-19 genesen ist oder eine Impfung nachweisen kann, die mindestens 14 Tage vor der Einreise abgeschlossen wurde, braucht keinen Test.

Räumlichkeiten der Innengastronomie, Theater und Kinos sind in Griechenland nur für Geimpfte zugänglich, ein Test reicht nicht. In Bars und Klubs gilt ein Tanzverbot, Gäste müssen Sitzplätze einnehmen. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln besteht Maskenpflicht. Wer per Schiff oder Flugzeug vom Festland zu einer der Inseln reist, muss einen aktuellen negativen Test vorlegen. Das gilt auch für die Rückreise aufs Festland.

Deutsche und Schweizer müssen bei einer Rückkehr aus Griechenland in ihre Heimatländer eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Außerdem verlangt Deutschland von den Rückkehrern den Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen frischen negativen Test.