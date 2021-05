Griechenland als Vorreiter: Impfzertifikat soll im Juni starten

Anzeige

Anzeige

Monatelang musste er dafür kämpfen, jetzt kann der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis endlich einen Erfolg vermelden: Das EU-einheitliche Covid-Impfzertifikat ist da. Und Griechenland wird es voraussichtlich als erster EU-Staat noch im Juni aktivieren.

Die technischen Vorbereitungen sind abgeschlossen, die digitale Infrastruktur steht, sagte der für die Digitalisierung zuständige Staatsminister Kyriakos Pierrakakis am Freitag bei einer Präsentation in Athen im Beisein des Ministerpräsidenten. Mit wenigen Schritten können sich die Bürger künftig im Internet – in Griechenland auf dem Portal www.gov.gr – unter Angabe ihrer Sozialversicherungs- oder Steuernummer das Zertifikat in elektronischer Form herunterladen oder in Papierform ausdrucken. Anhand eines verschlüsselten QR-Codes prüfen Grenzbeamte bei der Einreise, ob das Dokument echt ist.

Impfzertifikat soll Impfstatus, Testergebnisse und überstandene Covid-19-Infektionen bündeln

Vor einer Woche hatten sich die EU-Staaten und das Europäische Parlament nach schwierigen Verhandlungen auf die Details des europaweiten Zertifikats geeinigt. Es soll Coronavirus-Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen. Welche Erleichterungen den Inhabern des Zertifikats gewährt werden, entscheidet jeder EU-Staat für sich. Verpflichtend ist das Zertifikat nicht. Wer ohne reist, muss aber mit Restriktionen rechnen.

Anzeige

Der offizielle Start für das Zertifikat soll der 1. Juli sein. So lange will die Regierung in Athen aber nicht warten. „Jetzt, wo es einen rechtlichen Rahmen gibt, werden wir in Griechenland schon vor dem 1. Juli beginnen, dieses digitale Zertifikat einzusetzen“, sagte Mitsotakis bei der Präsentation. Als wahrscheinlichen Starttermin hatte der griechische Vizeminister für Digitalisierung, Georgios Georgantas, kürzlich den 20. Juni genannt.

Anzeige

Griechenland setzt EU-Impfzertifikat durch – zunächst gegen den Willen der EU

Als Besonderheit kommt in Griechenland hinzu, dass die schon im vergangenen Jahr eingeführte digitale Reiseanmeldung, die so genannte Personal Locator Form (PLF), mit dem Impfzertifikat verknüpft wird. Diese Bündelung soll die Einreiseprozeduren weiter vereinfachen.

Mitsotakis hatte bereits am 12. Januar in einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf die schnelle Entwicklung eines EU-einheitlichen Impfzertifikats gedrängt, stieß damals aber zunächst auf Skepsis. Die Zeit sei „noch nicht reif“, es gebe „zu viele Fragezeichen“, bremste von der Leyen. Inzwischen lobt sie die griechische Initiative.

Anzeige

Mitsotakis bezeichnete bei der Präsentation am Freitag das Impfzertifikat als „bestes Beispiel europäischer Zusammenarbeit“. Es zeige, dass Europa „ein Inkubator für Ideen, Innovationen und Lösungen in einer sich schnell wandelnden Welt sein kann“. An der Vorstellung in Athen nahmen auch EU-Ratspräsident Charles Michel und der stellvertretende Kommissionspräsident Margaritis Schinas teil. Michel bezeichnete das Impfzertifikat als „wichtige Errungenschaft“. Schinas erinnerte daran, dass das Impfzertifikat auf eine Initiative des griechischen Premiers zurückgehe und sagte, wohl in Anspielung auf die anfänglichen Widerstände: „Im Januar glaubten nur wenige an diese Idee.“