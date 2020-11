RKI aktualisiert Liste: Ganz Italien und Dänemark nun Corona-Risikogebiet

Anzeige

Wegen deutlich steigender Zahlen von Corona-Neuinfektionen haben viele Länder in Europa einen Lockdown verhängt, einige verbieten inzwischen auch wieder Touristen die Einreise. Auch die Bundesregierung hat reagiert und weitere Regionen in Europa zu Corona-Risikogebieten erklärt – diese sind nun in der entsprechenden Liste des Robert-Koch-Institutes (RKI) aufgeführt.

Die Warnungen gelten ab Sonntag, um 0 Uhr.

Konkret werden folgende Länder und Regionen vom RKI neu als Corona-Risikogebiete eingestuft:

Dänemark: Gesamt Dänemark mit Ausnahme der Färöer und Grönland gilt nun als Risikogebiet.

Estland: Es gilt nun die Region Ida-Viru als Risikogebiet.

Griechenland: Es gelten nun auch die Regionen Attika, Zentralmakedonien, Ostmakedonien und Thrakien, Epirus und Thessalien als Risikogebiete.

Italien: Gesamt Italien gilt nun als Risikogebiet.

Lettland: Es gilt nun auch die Region Pierīga als Risikogebiet.

Litauen: Gesamt Litauen mit Ausnahme des Bezirkes Utena gilt nun als Risikogebiet.

Norwegen: Es gilt die Provinz Oslo als Risikogebiet.

Portugal: Gesamt Portugal mit Ausnahme der autonomen Azoren und Madeira gilt nun als Risikogebiet.

Schweden: Gesamt Schweden mit Ausnahme der Provinz Västernorrland gilt nun als Risikogebiet.

Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt, wenn ein Land oder eine Region den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschreiten.

Umgekehrt gilt auch Deutschland in vielen Ländern inzwischen als Risikogebiet – zuletzt setzte Großbritannien das Land auf die Liste.

Wer in einem Corona-Risikogebiet war, der muss entweder maximal 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland einen Corona-Test machen oder bis zu 72 Stunden danach. Bis zum Ergebnis gilt eine Quarantänepflicht.

Ab dem 8. November müssen sich die Betroffenen außerdem digital vor der Einreise registrieren. Die Quarantänezeit nach der Rückreise wird auf zehn Tage festgelegt, sie kann frühestens mit einem Corona-Test am fünften Tag verkürzt werden.

Für Risikogebiete ruft Auswärtiges Amt Reisewarnung aus

Für Corona-Risikogebiete ruft das Auswärtige Amt kurze Zeit später auch eine Reisewarnung aus. Das ist die höchste Warnstufe des Auswärtigen Amtes. Eine Reisewarnung ist zwar ist kein Reiseverbot – sie führt jedoch dazu, dass die meisten Veranstalter Pauschalreisen in die Regionen absagen.

Umgekehrt haben Reisewarnung und die Einstufung als Risikogebiet auch eine positive Seite für Verbraucher: denn sie ist ein starkes Indiz dafür, dass eine Gefährdungslage vorliegt. Und damit ist es Verbrauchern möglich, Buchungen einer Pauschalreise kostenlos zu stornieren.