Französischer Tourist stirbt bei Hotelbrand in Spanien

Bei einem Feuer in einem Luxushotel in Südspanien ist ein Tourist aus Frankreich ums Leben gekommen. Neun andere seien auf der Flucht vor den Flammen verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. In den sozialen Netzwerken geteilte Videoaufnahmen zeigten, wie Leute dem Brand im Boutique-Hotel Sisu in Marbella über Fenster und die Gitterfassade des Gebäudes entkommen.

Es dauerte nach Angaben des Zivilschutzes der Provinz Málaga mehr als drei Stunden, um das Feuer zu löschen. Es brach um 6.00 Uhr morgens aus.

100 Hotelgäste bei Brand in Sicherheit gebracht

Eine Sprecherin der Nationalpolizei bestätigte, dass es sich bei dem einzigen Opfer um einen französischen Mann, einen Gast des Hotels, handelte. Etwa 100 Gäste und Mitarbeiter sowie Bewohner eines benachbarten Gebäudes seien in Sicherheit gebracht worden, erklärten die Behörden.