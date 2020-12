Flugverbot führt zu Flugausfällen zwischen Großbritannien und den Niederlanden

Anzeige

Anzeige

Amsterdam. Auf dem Airport Amsterdam-Schiphol kommt es wegen des coronabedingten Einreisestopps für Flugpassagiere aus Großbritannien zu Ausfällen. Betroffen sind Verbindungen von und nach London, wie der internationale Flughafen am Sonntag auf seiner Internetseite mitteilte. Schiphol ist ein wichtiges Drehkreuz in Westeuropa.

Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien hatten die Niederlande kurzfristig beschlossen, Flugpassagiere aus dem Vereinigten Königreich nicht mehr einreisen zu lassen. Das Verbot trat um 6 Uhr am Sonntagmorgen in Kraft und soll bis zunächst bis zum 1. Januar gelten, wie die niederländische Regierung mitgeteilt hatte.

Flugausfälle bei British Airways, KLM und Easyjet

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Von den Flugstreichungen infolge des Verbotes sind dem „Independent“ zufolge mehrere Airlines betroffen. British Airways habe neun Flüge zwischen London Heathrow und Amsterdam gestrichen. Bei KLM würden mehrere Verbindungen ab Mirmingham, Manchester, Edinburgh und weiteren Flughäfen in Großbritannien ausfallen. Auch die Airline Easyjet, die normalerweise viele Flüge nach und von Amsterdam anbietet, ist betroffen. Betroffene Passagiere erhalten ihr Geld zurück oder werden auf andere Routen umgebucht, wenn sie nur einen Zwischenstopp in Amsterdam gehabt hätten.

Anzeige

Stichprobe mit Virusvariante in den Niederlanden

Bereits Anfang Dezember sei bei einer Stichprobe in den Niederlanden ein Virus mit der im Vereinigten Königreich beschriebenen Variante identifiziert worden, hieß es weiter. Nach der Meldung aus Großbritannien werde dieser Fall weiter untersucht und geprüft, wer betroffen sei, wie es zu der Infektion gekommen sei und ob verwandte Fälle bekannt seien.

Anzeige

Andere Länder haben bislang noch kein Verbot für Flüge von und nach Großbritannien ausgesprochen. Die niederländische Regierung kündigte aber an, „in enger Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedsstaaten der EU zu prüfen, wie die Einfuhr des Virus aus dem Vereinigten Königreich weiter eingeschränkt werden kann“.