Flugpreisindex: die beliebtesten Reiseziele für Pfingsten und Sommer 2021

Nach Monaten der Zeit zuhause wächst bei immer mehr Deutschen die Sehnsucht nach dem Reisen. Urlaub an Pfingsten in der Toskana oder Sommerferien auf einer Insel im Mittelmeer – was ist das beliebteste Reiseziel? Die Flugsuchmaschine „Skyscanner“ gibt mit einer aktuellen Datenanalyse Einblicke in das Such- und Buchverhalten der Deutschen und verrät aktuelle Preise für die beliebtesten Flugverbindungen für Pfingsten und Sommer.

Reisen an Pfingsten: Urlauber bevorzugen diese Reiseziele in Europa

Demnach träumen die Deutschen zu Pfingsten besonders von Reisezielen in Europa. Platz eins der meistgesuchten Reiseländer belegt demnach die Türkei – obwohl das Land seit Anfang April als Hochrisikogebiet gilt. Auch in den vergangenen Jahren zählte die Türkei immer zu den beliebtesten Reisezielen, Ende März verzeichnete die Destination bei den Suchanfragen für Pfingsten einen Anstieg von rund 330 Prozent im Vergleich zum Anfang des Monats.

Unter den Top fünf der meistgesuchten Länder für Pfingsten landen neben der Türkei auch Griechenland, Spanien, Italien und die USA. Dabei besteht dort noch bis auf Weiteres ein Einreiseverbot für Personen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor Einreise in Deutschland oder einem anderen Land des Schengenraums aufgehalten haben.

Sommer 2021: Deutsche suchen nach Reisezielen in den USA, buchen aber in Europa

Auch für den Sommer interessieren sich Reisehungrige laut der Analyse neben innereuropäischen Zielen vermehrt für Ziele außerhalb Europas. Die meistgesuchten Länder für den Sommerurlaub sind die USA, Thailand, Griechenland, Spanien und die Türkei. Bei Buchungen würden aber klar die Reiseziele in Europa überwiegen, so „Skyscanner“. Für den Sommer suchten die Deutschen im März bereits Inspiration in der Ferne, sie planen dann jedoch weniger mutig und bevorzugen ähnlich wie bei anderen Reiseanbietern und Airlines eine Reise in Europa.

Wer jetzt bucht, kann sich günstige Reisen sichern. Aktuell lägen die Durchschnittspreise für einen Hin- und Rückflug zu den beliebten europäischen Reisezielen Spanien, Türkei, Griechenland und Italien für Pfingsten bei bis zu 52 Prozent unter den Vorjahrespreisen, teilt die Flugsuchmaschine mit. Im Haupturlaubsmonat Juli sei ein Flugticket in diese Länder bis zu 34 Prozent günstiger als im letzten Jahr.

Die beliebtesten Zielflughäfen mit aktuellen Durchschnittspreisen für Pfingsten:

Palma de Mallorca (Spanien): 120 Euro

Istanbul (Türkei): 123 Euro

Antalya (Türkei): 133 Euro

Kreta (Griechenland): 160 Euro

Izmir (Türkei): 123 Euro

Die beliebtesten Zielflughäfen mit aktuellen Durchschnittspreisen für die Sommerferien: