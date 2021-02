Mallorca richtet Corona-Testzentrum für abfliegende Passagiere am Airport ein

Anzeige

Palma de Mallorca. Für Passagiere, die in ihrem Zielland ein negatives Corona-Ergebnis zur Einreise benötigen, bieten künftig 15 spanische Airports einen Sonderservice an. Ausschließlich für abfliegende Gäste wird im Abflugbereich ein Testzentrum eingerichtet – unter anderem am Mallorca-Airport. Das kündigte die Betreibergesellschaft Aena an.

Der PCR-Test soll je nach Flughafen zwischen 58 und 70 Euro kosten, die Preisspanne für einen Antigentest soll zwischen 24 Euro und 30 Euro liegen, berichtet das „Mallorca Magazin“. Sechs Monate sollen die Testzentren den Angaben zufolge zunächst bestehen bleiben. Verantwortlich dafür sind die Unternehmen Eurofins Megalab sowie der Firmenverbund Recoletas Red Hospitalaria, Arquimea, Lagben und GTT. Alternativ können Reisende einen Corona-Test unter anderem in Privatkliniken durchführen lassen. Dort sind die Preise dafür allerdings meist höher.

Corona-Einreiseregeln für Reisende aus Spanien, den Balearen und den Kanaren.

Seit Mitte Januar müssen Einreisende aus Hochinzidenzgebieten bereits vor der Ankunft in Deutschland einen negativen Corona-Test dem Beförderer, also beispielsweise bei der Airline, zur Überprüfung vorlegen. Der Abstrich darf laut aktueller Einreiseverordnung „höchstens 48 Stunden vor der Einreise vorgenommen worden sein“. Spanien und die Balearen gelten seit dem 24. Januar in Deutschland als Hochinzidenzgebiete, da dort der Sieben-Tage-Inzidenzwert über 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt.

Demnach müssen Rückkehrer aus Mallorca und den anderen Baleareninseln bereits vor der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen. Mit den geplanten Testzentren soll ihnen dieser Vorgang erleichtert werden. Nur die Kanaren stehen weiterhin als einfache Risikogebiete auf der Liste des Robert-Koch-Instituts. In diesem Fall müssen sich Reisende entweder innerhalb von 48 Stunden nach der Einreise oder maximal 48 Stunden nach der Rückkehr auf das Coronavirus testen lassen. Eine Anmelde- und Quarantänepflicht besteht weiterhin sowohl bei der Rückkehr aus einem Risiko- als auch bei einem Hochinzidenz- und Virusvariantengebiet.