Flughafen Hannover: Türkei-Rückkehrer sollen Ausgang von Corona-Testzentrum freimachen - stattdessen schlagen sie auf Sicherheitsmann ein

Hannover. Vier bis fünf Männer sollen am Flughafen in Hannover einen Sicherheitsbeamten geschubst und geschlagen haben, nachdem sie seine Anweisung nicht befolgt hatten. Das berichtet die “Hannoversche Allgemeine Zeitung” (HAZ). Die Gruppe sei am Freitagabend aus der Türkei zurückgekehrt und habe im Corona-Testzentrum am Flughafen den Ausgangsbereich blockiert. Einer Aufforderung eines Sicherheitsmannes sei die Gruppe nicht gefolgt, stattdessen hätten die Männer ihn angegriffen.

Kollegen des Opfers konnten eingreifen und die Männer trennen. Die Schläger flüchteten, der Sicherheitsmann klagte über Kopfschmerzen. Die Polizei hat laut Angaben der HAZ schon Hinweise auf die Identität der mutmaßlichen Täter, sucht aber nach wie vor nach Zeugen.