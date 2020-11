Flughafen BER: Das Terminal 5 soll geschlossen werden

Anzeige

Anzeige

Im Zuge der Eröffnung des BER wurde der Airport Schönefeld (SXF) zum Terminal T5 des neuen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg, doch die Corona-Krise könnte sein frühzeitiges Aus bedeuten. Weil die Passagierzahlen eingebrochen sind, könnte das Terminal bereits zum Start des Sommerflugplans 2021 im März vom Netz gehen. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will so Betriebskosten sparen, berichtet die “Märkische Allgemeine Zeitung”.

Ryanair und Wizz: Umzug ans Terminal T1?

Die Schließung des Terminalgebäudes in Schönefeld würde vor allem die irische Billig-Airline Ryanair treffen, außerdem operieren am Terminal T5 nach BER-Angaben unter anderem Condor, Wizz Air, Tui Fly und Sunexpress. Würden sie ans neue Terminal T1 umziehen, müssten sie dort auch höhere Gebühren zahlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Angesichts der schlechten verkehrlichen Entwicklung müssen wir darüber nachdenken, ob wir T5 in 2021 wirklich benötigen”, sagte Daldrup der “Berliner Morgenpost”. Derzeit seien am Flughafen BER nur ein Zehntel der Passagiere des Vorjahreszeitraums unterwegs. Der Flughafenchef habe die entsprechenden Pläne am Freitag im Projektausschuss vorgestellt, der Aufsichtsrat solle sie in dieser Woche erörtern, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Mitglieder des Projektausschusses.

Anzeige

Terminal T2 könnte öffnen – wenn Passagierzahlen am BER steigen

Sollten die Passagierzahlen im Frühjahr 2021 schneller steigen als erwartet, könnte das neue Terminal T2 am BER in Betrieb genommen werden. Das ist zwar fertig, aber bislang nicht in Betrieb – ebenfalls wegen des Passagier-Mangels.