Finnland öffnet wieder: Deutsche dürfen wieder nach Finnland reisen - für drei Tage

Anzeige

Anzeige

Helsinki. Erst am 24. August sorgte Finnland für einen kleinen Paukenschlag und schloss seine Grenzen für nahezu alle Länder - auch für andere europäische Staaten. Nun jedoch verkündet die Regierung Lockerungen. Um den Nordlichter- und Winter-Tourismus in Lappland zu fördern, dürfen Reisende ab 19. September für drei Tage ins Land kommen. In dieser Zeitspanne darf dann auch eine Quarantänepflicht umgangen werden.

Die Drei-Tages-Regel gilt zunächst für alle europäischen Länder, die weniger als 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen vierzehn Tagen vorweisen können. Deutschland liegt aktuell bei 20,9 Neuinfektionen, einer Reise steht damit nichts mehr im Wege. Bisher galt in Finnland eine außerordentlich strikte Grenze von 8 Neuinfektionen, Reisende aus Staaten mit einem höheren Wert mussten für zwei Wochen in Quarantäne.

Franzosen und Briten dürfen als Pauschalreisende nach Finnland

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wer aus Ländern mit einer höheren Corona-Fallzahl kommt, etwa aus Frankreich oder Großbritannien, darf zwar auch nach Finnland einreisen - allerdings nur im Rahmen einer Pauschalreise oder wenn sie mit einem Charterflug ins Land kommen. Auch hier dürfen sich die Reisenden nicht länger als 72 Stunden in Finnland aufhalten.

Anzeige

In den vergangenen Jahren wollten vor allem die Briten nach Lappland, aber auch unter Deutschen und Schweden beispielsweise boomte die Region, die mit Nordlichtern, Hundeschlitten-Touren, Schneeschuhwanderungen und Co aufwarten kann. Auch ein Besuch im Dorf des Weihnachtsmannes ist für viele Pflichtprogramm.