Fidschi öffnet für Reisende: Deutsche müssen in Quarantäne – auch geimpfte

In Deutschland ist mit dem Herbst auch die Zeit der kalten Temperaturen und grauen Tage angebrochen – wer wünscht sich da nicht an einen warmen Ort wie Fidschi? Die gute Nachricht ist, dass das Land in der Südsee seine Grenzen am 1. Dezember wieder für den internationalen Tourismus öffnet. Die schlechte Nachricht lautet: Reisende aus Deutschland müssen nach der Einreise in Qurantäne. Auch vollständig Geimpfte.

Ohne Quarantäne darf nur einreisen, wer aus einem von Fidschis Reisepartnerländern kommt. Wie der Website „Tourism Fiji“ zu entnehmen ist, gehören dazu beispielsweise Australien, Kanada, Dänemark, Portugal, Italien, Spanien und Schweden. Selbst Österreich gehört zu den Ländern, das mit Fischi ein Abkommen zur quarantänefreien Einreise hat – und das obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz dort aktuell 941,6 beträgt (Stand: 18. November) und nur knapp 64 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind.

Deutsche Reisende müssen zehn Tage in Quarantäne-Hotel

Deutsche Touristinnen und Touristen, die sich trotzdem für einen Urlaub auf Fidschi entscheiden, müssen sich direkt nach der Ankunft zehn Tage lang in einem der dafür vorgesehenen Quarantäne-Hotels einquartieren. Die Unterkunft muss bereits im Vorfeld gebucht werden, ansonsten kann Reisenden aus Deutschland die Einreise auf das Inselparadies verwehrt werden.

Wer den langen Aufenthalt in einem dieser Hotels umgehen möchte, hat alternativ die Möglichkeit, sich unmittelbar vor der Reise zehn Tage lang in einem der Reisepartnerländer von Fidschi aufzuhalten. Wer dann in das Land in der Südsee einreist, muss, genau wie Einreisende aus Fidschis Partnerländern auch, lediglich einen dreitägigen Aufenthalt in einem „Care Fiji Commitment“ zertifizierten Hotel nachweisen, um alle Freiheiten genießen zu können.

90 Prozent der Erwachsenen auf Fidschi vollständig geimpft

Außerdem müssen alle Touristinnen und Touristen unabhängig von ihrem Herkunftsland vollständig geimpft sein und innerhalb von 48 Stunden nach der Ankunft einen negativen Corona-Test vorweisen. Auch das Herunterladen der Kontaktnachverfolgungs-App „CareFIJI“ ist Pflicht. Auf der Website „Tourism Fiji“ wird zudem empfohlen, Regionen mit niedrigen Impfquoten zu meiden.

Nach eigenen Angaben sind auf Fidschi aktuell knapp 90 Prozent aller Erwachsenen vollständig geimpft, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 9,7 (Stand: 18. November). Derzeit erkennt das Land die Impfstoffe Astra-Zeneca, Pfizer, Moderna sowie Johnson & Johnson an.