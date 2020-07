„Fake-Flüge“ buchbar: Kurioser Service am Flughafen Taiwan

Anzeige

Taipeh. Wie an vielen Orten auf der Welt gelten in Taiwan seit Monaten wegen dem Coronavirus strenge Reisebeschränkungen. Für besonders Reisehungrige startete der Flughafen der Hauptstadt Taipeh nun einen skurrilen Service: Sie konnten nach monatelanger Abstinenz zumindest eine Zeit lang so tun, als würden sie verreisen. Und zwar mit Hilfe einer „Fake-Reise“.

Wie die taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete, wurden die 60 Teilnehmer unter 7000 Interessenten ausgelost.

„Fake-Reise“ in Taiwan: Alles wie gewohnt – nur ohne Abflug

Am Flughafen lief zunächst alles wie gewohnt: Nach dem Einchecken erhielten die „Fake-Urlauber“ Bordkarten und passierten Sicherheitskontrolle und Zoll, bevor sie in einen Airbus A330 von Taiwans größter Fluggesellschaft China Airlines stiegen, wo sie von Flugbegleitern, die Gesichtsmasken trugen, begrüßt wurden. Und dann: War’s das, alle mussten wieder aussteigen.

Denn das Abheben des Flugzeugs gehörtenicht zum Erlebnis. Flieger hob nicht ab. Stattdessen gab es für die 60 Teilnehmer gemeinsames Essen in einem der Flughafenrestaurants.

Flughafen Taiwan nutzt „Fake-Reisen“ als Trockenübung

Warum das alles? Der Airport Songshan nutzte die Trockenübung, um seine neuen Corona-Sicherheitskontrollpunkte zu demonstrieren und um auf die abgeschlossenen Renovierungsarbeiten aufmerksam zu machen.