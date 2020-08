Explosion in Beirut: Touristen nutzen Trümmer als Foto-Kulisse

Anzeige

Anzeige

Beirut. Mindestens 160 Tote, mehr als 6000 Verletzte und unzählige Obdachlose: Das ist die traurige Bilanz der verheerenden Explosion, die vor wenigen Tagen Beirut erschüttert hat. Und das Echo ist gewaltig.

Zahlreiche Länder haben bereits Hilfe in den Libanon geschickt, die Regierung ist nach ausufernden Protesten mittlerweile zurückgetreten und die Stadt erholt sich nur langsam von dem Schock.

Allerdings sind nicht alle gleichermaßen betroffen von der Katastrophe. Wie die britische Zeitung “The Sun” berichtet, nutzen Touristen nämlich mittlerweile das beängstigende Trümmerfeld in Beirut als Foto-Kulisse für ihre Urlaubsbilder. So strömen hunderte Menschen auf eine Brücke, von der aus das verheerende Chaos im Hintergrund vollständig zu sehen ist - und knipsen fleißig Selfies.

Sicial-Media-Nutzer kritisieren Urlaubsbilder aus Beirut scharf

Anzeige

Mehrere Fotos vor dem zerstörten Hafen in Beirut sind bereits auf Social Media aufgetaucht - und haben für heftige Kritik gesorgt. So schreibt etwa ein Nutzer: “Respektlos” Beirut ist derzeit kein Ort, um schöne Bilder zu machen.” Ein anderer mahnt wiederum: “Geht nach Beirut, um zu helfen, nicht um schicke Fotos zu knipsen.”

Anzeige

Einige der fragwürdigen Fotos auf Instagram wurden nach der scharfen Kritik bereits wieder gelöscht, andere kursieren allerdings nach wie vor im Netz.