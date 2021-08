Neue Regelung bei Eurowings: Handgepäck kostet bald extra

Anzeige

Anzeige

55 Zentimeter hoch, 40 Zentimeter breit, 23 Zentimeter tief: Mit den richtigen Koffermaßen konnten Urlauber und Urlauberinnen bislang günstig in den Urlaub fliegen. Schließlich waren Handgepäckskoffer auch bei Buchung des sogenannten Basic-Tarifs von Eurowings im Ticketpreis enthalten. Doch damit soll ab dem 31. August Schluss sein.

Wie die Billig-Airline mitteilte, sind im Billigtarif bald nur noch kleine Taschen als Handgepäck zugelassen. Kostenfrei dürfen dann nur bis zu 40 x 30 x 25 Zentimeter große Gepäckstücke mit an Bord genommen werden, die im Fußraum verstaut werden können. Laut Eurowings entsprechen diese Maße beispielsweise einer Laptoptasche, einer mittelgroßen Handtasche oder einem Business-Rucksack.

Mindestens zehn Euro mehr für größere Gepäckstücke

Anzeige

Wer für seine Reise ein größeres Gepäckstück benötigt, muss entweder einen anderen Tarif wählen oder zum Billigtarif ein Extra-Gepäckstück dazubuchen. Für die bislang kostenfreie Mitnahme eines kleinen Trolleys müssen Urlauber und Urlauberinnen ab September mindestens zehn Euro zahlen – überschreitet dieser allerdings das Maximalgewicht von acht Kilogramm, wird es nochmal teurer.

Mit der neuen Regelung will der Lufthansa-Ableger nach eigenen Angaben effizienter werden. Verschiedene Erhebungen zeigten, dass Handgepäck einer der Hauptgründe für Verspätungen sei. Regelmäßig entstünden an den Gepäckfächern Staus, die ein schnelles Ein- und Aussteigen verhinderten. Außerdem müssten einige Trolleys nach dem Boarding wegen überfüllter Gepäckfächer nachträglich in den Frachtraum verladen werden.

Eurowings folgt dem Beispiel anderer Airlines

Anzeige

Eurowings beschreitet mit dieser neuen Regelung einen Weg, den andere Billig-Airlines bereits vor längerem eingeschlagen haben. Die Fluggesellschaft Ryanair hat die kostenlose Mitnahme von Handgepäckkoffern bereits im November 2018 abgeschafft.

Wenige Wochen später folgte die Airline Wizz Air. Wer einen kleinen Rollkoffer mit in die Kabine nehmen möchte, muss seitdem Priority dazubuchen. Auch die Ryanair-Tochter Laudamotion und die britische Fluggesellschaft Easyjet erheben mittlerweile Gebühren für große Handgepäcksstücke.