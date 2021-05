Nach Corona-Lockdown: Europa-Park öffnet kommende Woche wieder

Anzeige

Anzeige

Rust. Der größte Freizeitpark Deutschlands darf endlich wieder öffnen: Am Freitag, 21. Mai, werden wieder Besucher im Europa-Park in Rust bei Freiburg empfangen. Sie dürfen mit Achterbahnen und Wildwasserbahnen fahren und die zahlreichen Karussells nutzen. Das kündigte Europa-Park-Chef Roland Mack gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ an.

Europa-Park wagt den Neustart mit 3000 Besuchern

Da Baden-Württemberg in der kommenden Woche mit einem Modellprojekt startet, wurde die Öffnung möglich. Eigentlich dürfen Freizeitparks erst in einigen Wochen öffnen und nur, wenn in der Region eine stabile Inzidenz unter 100 erreicht ist. Der Europa-Park darf nun rechtzeitig zu Pfingsten mit einem Test beginnen. Zunächst dürften 3000 Besucher am Tag kommen, danach 10.000. So soll erst einmal ausprobiert werden, wie die neue Testpflicht funktioniert und umgesetzt wird. 10.000 Besucher wären ein Viertel der normal üblichen Kapazität.

Anzeige

Einige Freizeitparks in Deutschland, etwa der Heide-Park in Soltau, haben schon wieder geöffnet. Andere wie der Hansa-Park in Sierksdorf hoffen auf eine baldige Wiedereröffnung unter Hygieneauflagen.