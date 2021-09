„Es ist zu voll“: Studie zeigt Schattenseiten des Ostsee-Tourismus

Am Ostseestrand von Kühlungsborn haben sich Gäste eingefunden. Strand und Strandkörbe sind nicht mehr so gefüllt wie zur Hochsaison, doch immer noch gut besucht. Zum Auftakt der MV-Tourismustage wurde eine Studie zur Akzeptanz des Tourismus vorgestellt, nach der die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern die große Zahl von Urlaubern in ihrem Bundesland nicht nur positiv sehen. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/