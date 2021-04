Run auf Eckernförde: Erste Hotelgäste und Camper reisen an die Ostsee

Anzeige

Pünktlich zum Start der Modellregionen in Schleswig-Holstein reisen am Montag die Urlauber in Eckernförde an. Darunter Camper und die ersten Hotelgäste seit dem Lockdown im November 2020. Die Buchungsnachfragen im Ostseebad sind mit den probeweisen Corona-Lockerungen rasant gestiegen, berichten die „Kieler Nachrichten“. Im Eckernförder Hotel Beachside beispielsweise sind derzeit 70 bis 80 Prozent der knapp 150 Zimmer belegt.

Das Telefon klingelte seit Tagen durch. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, wird Hotelchef Kevin Heide von den „Kieler Nachrichten“ zitiert. Von den Lockerungen für Beherbergung und Gastronomie durch das Modellprojekt verspricht sich der Hotelier viel. „Die Buchungslage wird von Tag zu Tag besser, es lohnt sich aufzumachen“, sagt er. Sein Wunsch: dass künftig wieder kontrollierter Tourismus möglich ist und das ständige Auf und Zu der Branche aufhört.

Urlauber freuen sich nach vielen Buchungsversuchen auf die Ostsee

Unterdessen freuen sich auch die Touristen darauf, endlich wieder Urlaub am Wasser machen zu können – auch wenn der Weg dorthin so manche Hürden mit sich brachte. So wollten Andrea Schulz und Thomas Wenig aus Hannover eigentlich nach Scharbeutz, buchten aber später ein Hotel in Kiel. Als sie dort jedoch am Montag ankamen, erhielten sie die Absage. Schlussendlich hatten die Urlauber Glück: Nach einem Telefonat mit Eckernförde wurden sie im Hotel Beachside fündig und durften dann eine Unterkunft mit Seeblick in dem Neubau beziehen, als Erste sogar.

Urlauber Matthias Burghardt aus Oberfranken suchte hingegen lange nach dem passenden Ort, um seinen 60. Geburtstag zu feiern. Nachdem eine Schifffahrt auf dem Rhein, ein Hausboot auf der Müritz und eine Tour nach Helgoland wegen Corona gestrichen wurden, freut er sich nun, dass es in Eckernförde geklappt hat.

Wohnmobilplatz in Eckernförde bei Urlaubern gefragt

Von einer ähnlichen Erfahrung berichten Martin und Sabine Bielefeld aus Soest mit einem Stellplatz auf dem Wohnmobilplatz am Kakabellenweg. Erst wollten sie an die Lübecker Bucht, doch als sich dort der Start der touristischen Modellregion verschob, fragten sie in Eckernförde an – mit Erfolg. Nur am ersten Starttag hat der Platz mit seinen 49 Stellplätzen eine Auslastung von 60 Prozent, danach ist er bis 25. April ausgebucht, berichtet Kai Werner vom Platzbetreiber Stadtwerke SH. Und bis zum 16. Mai gebe es kaum noch freie Plätze. Umso mehr freuen sich die Bielefelds: „Wir mussten raus.“ Auch, wenn es nur eine Woche ist. „Davon zehren wir erst mal“, zitieren die „Kieler Nachrichten“ Martin Bielefeld. Die beiden planen Fahrradtouren und Spaziergänge am Wasser.

Die Gäste bleiben drei bis fünf Tage in der Modellregion Eckernförde. Für die Einreise benötigen alle vorab einen aktuellen negativen Corona-Test. Ein zweiter Test erfolgt nach 48 Stunden. Gleiches gilt für die Schlei-Region, die ebenfalls am Montag als Modellregion für Touristen geöffnet hat. Teilnehmende Beherbergungsbetriebe müssen außerdem sicherstellen, dass sich die Gäste selbst versorgen können. So seien unter anderem Frühstücksbüfetts nicht erlaubt, sagte der Chef der Eckernförder Touristik und des Stadtmarketings, Stefan Borgmann, den „Kieler Nachrichten“.

Dem Tourismusministerium zufolge sollen die Projekte zeigen, dass sicherer Urlaub in der Pandemie möglich ist. Dafür müssen die Inzidenzwerte der Modellregionen stabil unter 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Bewohner binnen sieben Tagen liegen. Sollte sich das Virus zu stark verbreiten, endet das Projekt. Am Dienstag, 20. April, lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 72,1.