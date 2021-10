Droht am Wochenende erneut Chaos an den Flughäfen?

Anzeige

Anzeige

Stundenlanges Warten am Check-in, Gedränge am Terminal, im schlimmsten Fall verpasste Flüge – ein solcher Start in den Urlaub bedeutet vor allem eines: Stress. Doch so stellte sich die Situation an den vergangenen Wochenenden an mehreren deutschen Flughäfen dar, allen voran Berlin-Brandenburg (BER) und Hannover. Dort berichteten Passagiere darüber, teils bis zu sechs Stunden gewartet zu haben.

Derzeit ist der Check-in besonders aufwendig, weil aufgrund der Corona-Pandemie die meisten Reisenden dort Corona-Tests oder Impfnachweise vorlegen müssen, um ihre Reise antreten zu können. An diesem Wochenende könnte erneut ein Abfertigungschaos drohen, auch wegen des Ferienstarts in Niedersachsen. Auch auf den Autobahnen dürfte es voll werden. Ein Überblick.

Flughafen BER erwartet erneut starken Andrang

Anzeige

Nach Angaben des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) erneut einen starken Andrang von Reisenden. Hauptreisetag werde nach aktueller Prognose der Freitag mit rund 70.000 Passagieren sein, sagte ein Flughafensprecher. Der Betreiber setzt nach eigenen Angaben bereits 40 zusätzliche Kräfte aus den eigenen Reihen ein, um den Passagieren im Terminal zu helfen und die Gepäckabfertigung zu beschleunigen. Überlange Wartezeiten wie am vergangenen Samstag sollen in einer gemeinsamen Anstrengung sämtlicher Systempartner vermieden werden.

Anzeige

Die Lufthansa kündigte an, zu den Stoßzeiten die Zahl ihrer Check-in-Schalter von 12 auf 18 zu erhöhen. Auch in den Wartebereichen solle mehr Personal eingesetzt werden, erklärte eine Sprecherin. Die zwischenzeitlich zurückgenommene Aufforderung an die Passagiere, sich möglichst vier Stunden vor Abflug am Flughafen einzufinden, wiederholte Lufthansa nicht. Sie bat die Passagiere, ihre Unterlagen zu überprüfen und die Möglichkeiten zum Online-Check-in für Reisen in Nicht-Risiko-Gebiete zu nutzen. Die Flughafengesellschaft wies zudem erneut auf die Möglichkeit hin, das Gepäck bei Lufthansa und Eurowings bereits am Vorabend aufzugeben.

Die zusätzliche „Eingreiftruppe“ bestehe aus BER-Mitarbeitern, die sich freiwillig gemeldet hätten, sagte der Flughafensprecher. Sie würden flexibel bis zum Ferienende am 24. Oktober eingesetzt. Sie sollen Reisende im Terminal in die richtige Schlange weisen, Fragen beantworten und bei Bedarf beim Gepäck mit anfassen. Eigentlich sind diese Aufgaben an private Dienstleister vergeben.

Anzeige

Die 70.000 für Freitag erwarteten Gäste sind der bisherige Rekordwert für die Herbstferien. Am vergangenen Freitag hatten rund 67.000 Menschen den Flughafen genutzt. Für Samstag erwartet der Flughafen mit 52.000 Fluggästen etwas weniger als eine Woche zuvor. Am Sonntag soll dann mit 66.000 Menschen wieder das Niveau vom Ferienbeginn erreicht werden.

Am BER ist derzeit aus Kostengründen nur das Hauptterminal T1 geöffnet. Eine Öffnung des im vergangenen Jahr fertiggestellten Terminals T2 ist laut Betreibergesellschaft erst bei einem dauerhaften Andrang von täglich mindestens 70.000 Passagieren vorgesehen.

Zahlreiche Passagiere stehen am Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER) im Terminal 1 vor der Sicherheitskontrolle Schlange. (Achrivfoto) Nach dem Abfertigungschaos vom vergangenen Wochenende erwartet der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) erneut einen starken Andrang von Reisenden. © Quelle: Christoph Soeder/dpa

Flughafen Hannover: Drei Stunden vor Abflug eintreffen

In Niedersachsen beginnen an diesem Wochenende beginnen in Niedersachsen die Ferien, und der Flughafen Hannover könnte erneut einen Ansturm von Reisenden erleben. Das befürchtet die Bundespolizei, zuständig für Sicherheitskontrollen auf dem Flughafen. Sie richtet sich auf eine „richtig große Reisewelle“ am Wochenende ein. Kurzfristige Urlaubsbuchungen könnten nach Ansicht der Behörde dazu führen, dass innerhalb weniger Stunden bis zu 6000 Flugreisende die Sicherheitskontrollen durchlaufen werden. Wartezeiten ließen sich dann nicht vermeiden. Deshalb rät die Bundespolizei Urlaubern, drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen.

Zuletzt war es wie auch an anderen Airports wegen Personalmangels bei einem privaten Sicherheitsunternehmen häufig zu langen Warteschlangen gekommen. Manche Passagiere hatten deswegen sogar ihre Maschine verpasst. Danach hatten Bundespolizei und Flughafen eine Task-Force eingerichtet worden, um die Lage zu verbessern.

Sowohl der Flughafen als auch die Bundespolizei wiesen darauf hin, dass Reisende ihren Teil zu rascheren Abläufen am Sicherheits-Check beitragen könnten. „Manche Leute führen Dinge im Gepäck mit sich, die dort nicht reingehören“, sagte ein Bundespolizist. „Das verzögert die Kontrollen dann zusätzlich.“

Flughafen München: Mehr Zeit einplanen

Die Herbstferien in Bayern stehen noch bevor – der Flughafen München ruft Passagiere dennoch schon jetzt dazu auf, am Check-in mehr Zeit einzuplanen. Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen aufwendigeren Kontrollen seien längere Schlangen an Deutschlands zweitgrößtem Airport zu erwarten, sagte Flughafensprecher Ingo Anspach am Freitag. „Es ist grundsätzlich hilfreich, ein bisschen mehr Zeit einzuplanen.“ Das Aufkommen in München werde sich aber voraussichtlich dieses Wochenende in Grenzen halten.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die bayerischen Herbstferien beginnen am 30. Oktober, in anderen Bundesländern sind bereits Ferien. Größere Umsteigeaktivitäten für zum Beispiel Langstrecken seien dieses Wochenende in München nicht zu erwarten, da die Herbstferien vergleichsweise kurz seien, sagte Anspach. „Der Ferienaufbruchsverkehr in Bayern wird noch kommen.“

Auf diesen Autobahnen droht Stau

Während die Schulferien in Niedersachsen und Bremen an diesem Wochenende beginnen, enden sie in Hamburg und Schleswig-Holstein. Entsprechend groß werde der Andrang auf den Fernstraßen sein, hieß es vom ADAC. Eine erste Reisewelle wird ab Freitagnachmittag erwartet, auch am Samstag und Sonntag soll es viel Verkehr geben.

Mit Behinderungen ist besonders auf der wichtigen Nord-Süd-Strecke A7 zu rechnen – und zwar zwischen Hannover und Südniedersachsen, wo viele Baustellen sind. Voll wird es auch rund um die Ballungsräume Hannover, Hamburg und Bremen sowie an den Baustellen auf der A1 bei Osnabrück, Bramsche und Stuhr. Auch auf der A28 bei Leer und der A 29 zwischen Sande und Rastede könnte es eng werden.