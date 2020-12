Österreich vor drittem Lockdown: Skigebiete sollen geschlossen bleiben

Anzeige

Anzeige

Österreich bekommt die Corona-Neuinfektionen weiter nicht in den Griff, daher steht das Land erneut vor einem harten Lockdown. Erst Anfang Dezember durften Schulen und Geschäfte wieder öffnen – Skigebiete sollten am 24. Dezember folgen. Doch nun scheinen weitere Maßnahmen unausweichlich: Österreichs Bund und Länder wollen am heutigen Freitag darüber beraten. Laut österreichischen Medien werden Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober aber den dritten harten Lockdown am Nachmittag offiziell verkünden.

Dieser soll vom 26. Dezember bis zum 10. Januar gelten und ähnlich aussehen wie jener, aus dem Österreich erst kürzlich herausgekommen ist, berichtet das Online-Portal oe24.at. Demnach sind schon ab dem 2. Weihnachtstag ganztägige Ausgangsbeschränkungen geplant. Geschäfte, Friseure und andere körpernahe Dienstleister sollen bis mindestens 11. Januar geschlossen bleiben, Schulen bis zum 18. Januar und die Gastronomie sowie die Hotels bis zum 25. Januar.

Skigebiete sollen nun doch geschlossen bleiben

Auch die Skigebiete könnten dann nicht wie erwartet am 24. Dezember für Touristen öffnen, sie sollen vorerst doch geschlossen bleiben. Unter anderem spielen auch die Kapazitäten in den Krankenhäusern eine Rolle: Kliniken seien jetzt schon an ihrer Grenze, verletzte Skifahrer wären ein zusätzlicher, vermeidbarer Aufwand, berichtet das ORF-Magazin „ZiB 2″.

Anzeige

Allerdings dürfen sich die betroffenen Bundesländer gegen eine Schließung wehren. Als gängiges Argument gilt in Österreich: „Seilbahnen sind – genauso wie öffentliche Verkehrsmittel – ein Massenbeförderungsmittel. In einer Gondel gibt es die gleichen Herausforderungen, wie in einem Bus oder in der U-Bahn“, wie Tourismusministerin Elisabeth Köstinger gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland betonte.

Österreich verhängt Quarantäne bei Einreise aus Deutschland

Anzeige

Außerdem habe man detaillierte Sicherheitskonzepte erarbeitet. Abstand, verpflichtender Mund-Nasen-Schutz beim Anstellen draußen und drinnen und auf den Liftanlagen sowie regelmäßige Desinfektion der Kabinen würden zu den Standardregelungen dazugehören.

Für deutsche Skifahrer wäre ein Skiurlaub ohnehin praktisch unmöglich, da in Österreich die Hotels geschlossen sind und seit dem 7. Dezember eine Quarantänepflicht für Einreisende aus Risikogebieten besteht. Frei einreisen dürfen nur Urlauber aus dem Ausland, deren Land den Schwellenwert von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen nicht überschreitet.