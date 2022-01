Diese Flugstrecken sind enorm gefragt, werden aber nicht angeboten

Anzeige

Ein Direktflug nach Sansibar, Bali und Phuket – davon träumen deutsche Reisende. Eine neue Studie der Flugsuchmaschine Skyscanner zeigt, dass vermehrt nach diesen Strecken gesucht wird. Oft ohne Erfolg. Denn einige Flugstrecken werden derzeit nicht bedient. Ganz vorne mit dabei: Direktflüge vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg (BER) nach Sansibar.

Diese Flugstrecke ist laut Skyscanner die meistgesuchte nicht bediente Flugstrecke bei deutschen Reisenden im Jahr 2021. Weltweit ist es die am zweithäufigsten gesuchte, aber nicht angebotene Direktverbindung – nach der Strecke Warschau Chopin nach Sansibar, die den ersten Platz belegt.

Grundsätzlich sei die Nachfrage nach Direktflügen vom BER im Jahr 2021 sprunghaft angestiegen, nachdem er am 31. Oktober 2020 eröffnet wurde. In dem Ranking taucht er sechsmal in der Top-10-Liste auf. „Die beiden größten deutschen Drehkreuzflughäfen, Frankfurt am Main und München, sind ebenfalls in der Liste vertreten“, so Skyscanner-Sprecherin Friederike Burge. „Die Daten zeigen somit, dass eine große Nachfrage nach bequemen Flugverbindungen von diesen Standorten aus besteht.“

Top 10 der nicht bedienten Flugstrecken, die 2021 in Deutschland gesucht wurden

Sansibar, Abflughafen: Berlin Brandenburg Phuket, Abflughafen: München Bali (Denpasar), Abflughafen: Frankfurt am Main Bali (Denpasar), Abflughafen: München Punta Cana, Abflughafen: Berlin Brandenburg Bali (Denpasar), Abflughafen: Berlin Brandenburg Bogotá, Abflughafen: Berlin Brandenburg Miami International, Abflughafen: Berlin Brandenburg Neu-Delhi, Abflughafen: Berlin Brandenburg Manila Ninoy Aquino, Abflughafen: Frankfurt am Main

Top 10 der nicht bedienten Flugstrecken, die 2021 weltweit gesucht wurden

Sansibar, Abflughafen: Warschau Chopin Sansibar, Abflughafen: Berlin Brandenburg Sansibar, Abflughafen: Wien Bali (Denpasar), Abflughafen: Warschau Chopin Malé/Valena International, Abflughafen: Warschau Chopin Bali (Denpasar), Abflughafen: Manchester Punta Cana, Abflughafen: Warschau Chopin Phuket, Abflughafen: München Cancún, Abflughafen: Budapest Cancún, Abflughafen: Dublin

Zur Methodik: Die Analyse der nicht bedienten Flugrouten basiert auf Skyscanner-Suchdaten, die im August 2021 analysiert wurden. Laut dem Reiseunternehmen wurden alle Such- und Reisemonate des Jahres 2021 erfasst.