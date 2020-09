Deutschland ist Risikogebiet: Finnland schließt Grenze für deutsche Urlauber schon wieder

Anzeige

Anzeige

Helsinki. Das Hin und Her in Sachen Grenzöffnung geht weiter: Erst seit dem 19. September dürfen deutsche Touristen nach Finnland reisen, um dort zum Beispiel Nordlichter zu beobachten. Aber das Land hat strenge Regeln in Bezug auf den Tourismus: Einreisen dürfen Menschen aus allen europäischen Ländern, die weniger als 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen vierzehn Tagen vorweisen können.

Deutschland ist aus Sicht Finnlands Corona-Risikogebiet

Der Grenzwert ist für Deutschland überschritten, das Land ist damit aus Sicht Finnlands ein Risikogebiet – und das hat Konsequenzen: “Ab dem 28. September 2020 gelten Einreisebeschränkungen für die Einreise aus Deutschland nach Finnland. Nicht notwendige, touristische Reisen nach Finnland sind dann nicht mehr gestattet.”, das teilt das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Gleiches gilt für Touristen aus den europäischen Ländern Estland, Island, Norwegen, der Slowakei und Schweden. Auch dort wurde der Grenzwert überschritten.

Anzeige

Die finnische Regierung teilte mit, die Liste der eingeschränkten und zugelassenen Herkunftsländer wöchentlich zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren.